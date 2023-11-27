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Уряд Польщі звернувся до Україні з пропозицією щодо блокади кордону

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Уряд Польщі звернувся до Україні з пропозицією щодо блокади кордону
У Польщі заявили, що Інспекція автомобільного транспорту виявляла порушення правил з боку українських перевізників
фото з відкритих джерел

Одна з причин протесту польських перевізників – електронна черга, запроваджена Україною для вантажівок, які повертаються до Європейського Союзу без вантажу

Міністр інфраструктури Польщі Анджей Адамчик надіслав листа своєму українському колезі, у якому закликав виконати вимоги польських протестувальників. Про це повідомили в польському Міністерстві інфраструктури.

У відомстві зазначили, що одна з причин протесту польських перевізників – електронна черга, запроваджена Україною для вантажівок, які повертаються до Європейського Союзу без вантажу. Така система, кажуть у польському уряді, унеможливлює виконання подальших замовлень і знижує конкурентоспроможність компаній.

Міністр Адамчик закликав скасувати обов’язкову реєстрацію вантажівок в електронній черзі принаймні на двох пунктах пропуску: «Зосин – Устилуг» та «Нижанковичі – Мальховіце». 

Також польський міністр звернувся до європейської комісарки з транспорту Адіни Велян щодо відновлення необхідності отримання дозволів на міжнародні перевезення, які скасували для українських транспортних фірм. За його словами, Інспекція автомобільного транспорту Польщі виявляла порушення правил з боку українських перевізників, про які він повідомив єврокомісарку з транспорту.

«Зазначені дії є продовженням зусиль Міністерства інфраструктури [...], щоб усунути його (страйку на кордоні – «Главком») причини, які лежать в Україні та Європейському Союзі», – йдеться в повідомленні польського відомства.

Крім того, у тексті зазначили, що нині триває підготовка до засідання Транспортної ради ЄС, яке відбудеться 4 грудня 2023 року в Брюсселі. На ньому збираються обговорити наслідки угоди щодо скасування необхідності отримання дозволів на міжнародні перевезення для українських перевізників.

Раніше повідомлялося, що польські перевізники пригрозили заблокувати роботу всіх пунктів пропуску на кордоні з Україною, ситуація стає більш напруженою.

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Теги: Польща Україна кордон

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