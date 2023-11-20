Зеленський через Остіна передав послання Байдену

Володимир Зеленський: «Ми бажаємо президенту перемоги, а він уже визначить, де і на якому напрямку»

Президент України Володимир Зеленський передав своєму американському колезі Джо Байдену вітання з днем народження та побажав йому перемоги. Про це глава держави повідомив під час зустрічі з міністром оборони Сполучених Штатів Америки Ллойдом Остіном.

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«Ми вдячні президенту Байдену, передайте найкращі побажання президенту у зв'язку з його днем народження. Ми бажаємо президенту перемоги, а він уже визначить, де і на якому напрямку», – заявив Зеленський.

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Також президент України привітав Байдена у себе в Twitter. Він наголосив, що як і всі українці, вдячний США за лідерство у захисті свободи та життя у важкі часи.

«Щоразу, коли українці відзначають символічні дні, звучить одне побажання: побажання перемоги. І ми сьогодні бажаємо президенту Байдену того, що так потрібно свободі: перемоги у нашій спільній боротьбі проти агресії та терору», - зазначив він.

Раніше повідомлялося, що міністр оборони США Ллойд Остін, який перебуває із робочим візитом у Києві, зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським і запевнив у подальшій непохитній підтримці нагальних потреб України на полі бою