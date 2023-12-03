Скільки території окупувала Росія, а скільки – звільнили ЗСУ. Дані на початок зими 2023 року

Росія утримує в окупації п’ять областей України і півострів Крим

Держава-агресор Росія окупувала 109 тис. км кв. території України. А Збройні сили України звільнили з початку ж повномасштбаного вторгнення від ворога близько 39 тис. кв. км території країни. Такі дані станом на кінець осені «Главкому» повідомив начальник управління стратегічних комунікацій апарату Головнокомандувача Збройних сил полковник Євген Сасько у відповіді на запит.

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Під частковою окупацією знаходиться п’ять областей України. Зокрема, Луганська (26,3 тис. кв. км або 98% території), Запорізька (19,6 тис. кв. км або 73%), Херсонська ( 20,5 тис. кв. км або 72%), Донецька (15,07 тис. кв. км або 57%), Харківська (603 кв. км або 2%).

З початку великої війни українські оборонці деокупували 39 тис. кв. км території України

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Водночас повний контроль Росія зберігає за українським півостровом Крим – це 26,9 тис. кв. км території.

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Крім цього, з початку великої війни українські оборонці деокупували 39 тис. кв. км території України, у тому числі: 14 тис. кв. км – частини Чернігівської та Сумської областей; 12 тис. кв. км – північ та схід Харківської області; 7 тис. кв. км – північ Київської області; 6 тис. кв. км – частини Миколаївської області та правобережна частина Херсонської області.

Нагадаємо, в Україні триває 648-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.