Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Скільки території окупувала Росія, а скільки – звільнили ЗСУ. Дані на початок зими 2023 року

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Скільки території окупувала Росія, а скільки – звільнили ЗСУ. Дані на початок зими 2023 року
Росія окупувала 109 тис. км кв. території України, а Збройні сили України звільнили від ворога близько 39 тис. кв. км території країни
фото: Генштаб ЗСУ

Росія утримує в окупації п’ять областей України і півострів Крим

Держава-агресор Росія окупувала 109 тис. км кв. території України. А Збройні сили України звільнили з початку ж повномасштбаного вторгнення від ворога близько 39 тис. кв. км території країни. Такі дані станом на кінець осені «Главкому» повідомив начальник управління стратегічних комунікацій апарату Головнокомандувача Збройних сил полковник Євген Сасько  у відповіді на запит.

Під частковою окупацією знаходиться п’ять областей України. Зокрема, Луганська (26,3 тис. кв. км або 98% території), Запорізька (19,6 тис. кв. км або 73%), Херсонська ( 20,5 тис. кв. км або 72%), Донецька (15,07 тис. кв. км або 57%), Харківська (603 кв. км або 2%).

З початку великої війни українські оборонці деокупували 39 тис. кв. км території України

(для перегляду – натисніть на документ)

Водночас повний контроль Росія зберігає за українським півостровом Крим – це 26,9 тис. кв. км території.

Крім цього, з початку великої війни українські оборонці деокупували 39 тис. кв. км території України, у тому числі: 14 тис. кв. км – частини Чернігівської та Сумської областей; 12 тис. кв. км – північ та схід Харківської області; 7 тис. кв. км – північ Київської області; 6 тис. кв. км – частини Миколаївської області та правобережна частина Херсонської області.

Нагадаємо, в Україні триває 648-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

Читайте також:

Теги: війна Україна окупація #stoprussia деокупація

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія продовжує публікувати фейки для дискредитації України
Мобілізація підлітків та вступ українців до ЦАХАЛу: топ фейків пропагандистів цього тижня
6 листопада, 13:37
11 листопада – День пам’яті загиблих у Першій світовій війні
11 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
11 листопада, 00:40
Дмитро розповів, що весь час готувався до військової служби – навчався військової справи та медицини
Зірка телесеріалу «Село на мільйон» пішов захищати Україну на фронті
13 листопада, 19:46
У «Миротворці» вказано, що Менендес – «антиукраїнський пропагандист»
Соцмережі шоковані: Донецька ОДА обговорила відновлення регіонів із відомим колаборантом
20 листопада, 11:43
Окупаційна влада Криму скасувала святкування Нового року
Окупаційна влада Криму скасувала святкування Нового року
14 листопада, 18:27
Енергетики готувалися до зими
Міненерго пояснило, за яких умов українцям почнуть відключати світло
24 листопада, 08:14
Про отруєння Буданової стало відомо 28 листопада
Стало відомо, чим отруїли дружину Буданова
29 листопада, 13:46
У черзі на кордоні тисячі вантажівок
Польські протестувальники на кордоні блокують гуманітарні та небезпечні вантажі
20 листопада, 06:55
В арсеналі міноборони РФ є нові винищувачі
Скільки бойових літаків та гелікоптерів має Росія: дані ЗСУ
Вчора, 06:56

Події в Україні

Ситуація в регіонах: ворог гатив по житлових будинках на Чернігівщині та атакував дронами Миколаївщину
Ситуація в регіонах: ворог гатив по житлових будинках на Чернігівщині та атакував дронами Миколаївщину
Скільки території окупувала Росія, а скільки – звільнили ЗСУ. Дані на початок зими 2023 року
Скільки території окупувала Росія, а скільки – звільнили ЗСУ. Дані на початок зими 2023 року
ЗСУ підтвердили страту українських військових під час здачі в полон
ЗСУ підтвердили страту українських військових під час здачі в полон
Ворог вів невдалі штурмові дії на чотирьох напрямках – Генштаб
Ворог вів невдалі штурмові дії на чотирьох напрямках – Генштаб
Нічна атака на Україну: Повітряні сили повідомили, чим атакували окупанти
Нічна атака на Україну: Повітряні сили повідомили, чим атакували окупанти
На окупованих територіях Донеччини зростає рівень деморалізації окупантів
На окупованих територіях Донеччини зростає рівень деморалізації окупантів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
61K
Авто залишилося посеред дороги: працівники військкомату забрали водія прямісінько з вантажівки
40K
Угорщина відреагувала на заборону виїзду Порошенка, напад у Франції: головне за ніч
31K
Скільки російських окупантів перебуває в Україні. Офіс Залужного назвав приголомшливу цифру
19K
Банкова назвала причетних до отруєння дружини Буданова
9615
Мобілізація в Україні: скільки людей ще потрібно ЗСУ
7841
3 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Угорщина відреагувала на заборону виїзду Порошенка, напад у Франції: головне за ніч
Сьогодні, 06:35
Мокрий сніг та туман у низці областей: прогноз погоди на 3 грудня
Сьогодні, 04:05
3 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:10
Ворог активізувався на Запоріжжі, намагаючись відбити позиції – Генштаб
Вчора, 07:25
Чому нема масованих ракетних ударів РФ по Україні? ЗСУ знайшли пояснення
Вчора, 07:13
Аварії на дорогах України, вибух у Дніпрі: головне за ніч
Вчора, 06:40

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua