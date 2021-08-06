Путін домігся свого: ціна газу в Європі сягнула нового піку

Подорожчання газу на світовому ринку. До чого готуватися Україні?

Ціни на газ в Європі продовжують йти вгору. Сьогодні ціна газу на біржі ICE Futures оновила рекорд, перевищивши $542 за тисячу кубометрів до моменту відкриття торгів, свідчать дані біржі ICE Futures. Це сталося на тлі пожежі на ямальському заводі «Газпрому» під Новим Уренгоєм.

Пікового значення ціна вересневого ф'ючерса на газ за індексом TTF на біржі ICE досягла о 12:00 – 44,65 євро за 1 тис. кВт/год.

«Наведена ціна на кордоні з Україною вже 18700 грн за тисячу кубометрів», – написав аналітик Євген Істребін та навів для порівняння ціни на газ, що були у минулі роки:

6 серпня 2021 - 18700 грн

6 серпня 2020 року - 4227 грн

6 серпня 2019 - 5400 грн

6 серпня 2018 - 10400 грн

«Населенню НАК продає газ майже задарма, по 7900 грн. А на ринку вже майже 19 тисяч для комерційних споживачів. І вся ця ціна ляже на витрати, і на продукти теж ціни підвищаться», – каже аналітик.

Як вже повідомлялося, вартість газу в Європі підскочила 6 серпня на тлі пожежі на заводі «Газпрому» в Росії.

Як відомо, у Західному Сибіру напередодні пролунав потужний вибух на заводі «Газпрому». Через інцидент частково довелось зупинити видобуток газу в регіоні, також знизились прокачка «блакитного палива» до Європи.

Також у липні був вибух на газопроводі «Уренгой-Центр-2».

Натомість енергетичний експерт пояснив, що задумав Кремль та сказав, чому «Газпром» тепер так вправно повідомляє про проблеми на своїх об'єктах

У Ямало-Ненецькому автономному окрузі видобувають близько 80% російського газу.