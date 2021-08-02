Взимку тариф на газ зросте до 70% – ексміністр фінансів

Тим часом центральна влада удає, що вона нічого не може зробити

Експерт вважає, що у випадку зростання тарифів люди просто перестануть оплачувати комунальні платежі й настане гуманітарна катастрофа

Тарифи на газ у 2021 році зростуть на 40-70% взимку через примусове підвищення ціни, яке розпочав НАК «Нафтогаз». Підвищення тарифів може спровокувати кризу. Таку думку висловив економіст, ексміністр фінансів Ігор Уманський на своїй сторінці в Facebook.

«НАК «Нафтогаз» примусово підвищив ціну на газ. Уряд йому в цьому не заважає. Подорожчання газу тягне за собою підвищення вартості теплової енергії на 40−70%, залежно від регіону, – зазначив експерт.

За його словами, центральна влада удає, що вона нічого не може зробити і проводить децентралізацію, а насправді вона дозволяє регіонам встановлювати будь-яку ціну на опалення.

«Мовляв, хочете – підвищуйте на 70%, а не хочете – можете залишити тарифи незмінними. А різницю, яка виникне, компенсувати коштом коштів місцевих бюджетів. Це справжня криза. Вона обов'язково завдасть нищівного удару або по мільйонах пересічних громадян, або... по мільйонах пересічних громадян. Бо місцеві бюджети – це дороги, школи, лікарні, порядок в населених пунктах. Фактично, президент та уряд пропонують замість шкіл та доріг витратити ці кошти на компенсацію негативних наслідків діяльності президента та уряду. Ось як на справі виглядає децентралізація», – заявив Уманський.

Економіст вважає, що у випадку зростання тарифів, люди просто перестануть оплачувати комунальні платежі й настане гуманітарна катастрофа.

«Ціна на газ з 2013 року зросла більше ніж у 10 разів. Разом із нею зростали тарифи на опалення. Вже минулої зими ціна для більшості населення знаходилася на межі з непідйомністю.

Якщо вона зросте ще на 70%, то опалювальний сезон 2021-2022 перетвориться на гуманітарну катастрофу. Або люди просто припинять платити (уряд вже готує для них «сюрприз» у вигляді примусового списання коштів та продажу майна).

Президент та уряд за два останні роки не зробили нічого, щоб уникнути кризової ситуації з газом та опаленням. Ситуація була передбачуваною, прорахувати наслідки було можливо. Але вони не схотіли», – каже Ігор Уманський.

Нагадаємо, газопостачальні компанії почали оприлюднювати свої цінники на серпень. Як і три попередні місяці, у серпні річні фіксовані ціни коливатимуться від 7,80 і до 13,50 грн за кубометр.