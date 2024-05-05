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Патріарх Варфоломій пояснив, як бачить обмін полоненими між Україною та РФ

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Патріарх Варфоломій пояснив, як бачить обмін полоненими між Україною та РФ
Вселенський патріарх Варфоломій загадав про Україну під час Великодньої літургії
фото: ПЦУ

Предстоятель Константинопольської православної церкви підтримує ідею обміну «всіх на всіх»

Вселенський патріарх Варфоломій закликав до обміну полонених між Україною та Росією за принципом «всіх на всіх». Про це він сказав під час Великодньої літургії.

Варфоломій додав, що підтримує ідею громадського руху «Наш вихід» щодо обміну «всіх на всіх» між Україною та РФ.

«Ми молимося за справедливий мир у багатостраждальній Україні. Духовно ми підтримуємо ініціативу щодо обміну військовополоненими між Росією та Україною з нагоди великого свята Великодня. Це було б дуже конкретним виразом сили Воскресіння. Ми молимо Господа милості просвітити наші уми та серця, щоб ми могли йти шляхом істини і свободи, повні воскресіння і надії, з воскреслим Христом на наших устах», – сказав патріарх.

Як відомо, попередній обмін полоненими між Росією та Україною відбувся 8 лютого. Тоді додому повернулися ще 100 українських оборонців. Більшість визволених із полону є захисниками Маріуполя. Також під час того обміну вдалося повернути бійців ЗСУ, Нацгвардії та прикордонників.

Нагадаємо, у Великодньому посланні Папа Римський закликав Росію та Україну провести обмін полоненими за схемою «всіх на всіх».

Згодом керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов привітав побажання Папи Римського про обмін полоненими «всіх на всіх» між Росією та Україною. За словами Буданова, він «повністю підтримує» таку ідею: «Зробімо це. Залишилася одна маленька справа: переконати Росію».

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Теги: росія обмін полоненими Україна Вселенський патріарх Варфоломій обмін

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