Де Україні взяти кошти для війни, яких вистачить до 2028 року: відповідь Reuters

За умови припинення або заморозки конфлікту, Україна зможе використати частину отриманих грошей на відновлення своєї економіки

Заморожені активи Росії дозволять Україні не залежати від політичних коливань США та, можливо, домовитись про мир із сильнішої позиції

Отримання $320 млрд заморожених російських активів дозволить Україні фінансувати бойові дії до 2028 року. Про це пише Reuters.

Видання зазначає, що головний спосіб отримати більше грошей для України – мобілізувати заморожені на заході російські активи на $320 млрд. Ідеї включають конфіскацію активів, використання їх для підтримки кредиту, який західні країни нададуть Україні, або передачу Києву відсотків, які вони приносять.

«Отримати для Києва $320 млрд – це зовсім інша справа. Це дозволить фінансувати війну щонайменше до кінця 2028 року. Якщо воюючі сторони припинять або заморозять конфлікт до цього часу, Україна зможе використати частину грошей на відновлення своєї економіки, яке, за оцінками Світового банку, обійдеться в 486 мільярдів доларів», – повідомляє Reuters.

Україна отримала від США життєво важливу допомогу в розмірі $61 млрд, однак їй все ще потрібен середньостроковий план фінансування, щоб протистояти натиску Росії. Видання вважає, що в поєднанні із зобов'язаннями інших країн останній пакет допомоги США має забезпечити Київ приблизно до кінця наступного року, але наприкінці 2025 року зброя знову може закінчитися.

«Багаторічний план фінансування, навпаки, мав би кілька переваг. Перш за все, він забезпечить певну страховку від політичних коливань США. Крім того, він підняв би моральний дух українців і дав би західним виробникам зброї більше впевненості в нарощуванні виробництва», – переконані автори статті.

При цьому розрахунки російського диктатора Володимира Путіна також можуть змінитися, якщо він вирішить, що Україна зможе протриматися ще багато років.

«Скільки Києву знадобиться в майбутньому, залежить від того, яку війну він вестиме. Оборонна кампанія обійдеться дешевше, ніж спроба вигнати Росію з великих територій. Але, враховуючи, що Кремль нарощує свої військові витрати, Україні в майбутньому, ймовірно, знадобиться щонайменше стільки ж на рік, скільки 88 мільярдів євро, виділених її союзниками на 2023 рік», – пише Reuters.

Видання вважає, що Україна не зможе відвоювати багато території назад, однак, можливо, їй вдасться домовитися про мир із сильнішої позиції або заморозити конфлікт, як Північна і Південна Корея.

Нагадаємо, повний арешт російських активів на користь України є виправданим, але це лише одна з можливостей. Про це заявила міністерка фінансів США Джанет Єллен.

Як повідомлялося, пропозиція США щодо використання майбутніх відсотків від заморожених російських активів на суму близько $300 млрд для допомоги Україні замість їх конфіскації набирає популярність серед країн G7.