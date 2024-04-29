Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Де Україні взяти кошти для війни, яких вистачить до 2028 року: відповідь Reuters

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Де Україні взяти кошти для війни, яких вистачить до 2028 року: відповідь Reuters
За умови припинення або заморозки конфлікту, Україна зможе використати частину отриманих грошей на відновлення своєї економіки
фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Заморожені активи Росії дозволять Україні не залежати від політичних коливань США та, можливо, домовитись про мир із сильнішої позиції

Отримання $320 млрд заморожених російських активів дозволить Україні фінансувати бойові дії до 2028 року. Про це пише Reuters.

Видання зазначає, що головний спосіб отримати більше грошей для України – мобілізувати заморожені на заході російські активи на $320 млрд. Ідеї включають конфіскацію активів, використання їх для підтримки кредиту, який західні країни нададуть Україні, або передачу Києву відсотків, які вони приносять.

«Отримати для Києва $320 млрд – це зовсім інша справа. Це дозволить фінансувати війну щонайменше до кінця 2028 року. Якщо воюючі сторони припинять або заморозять конфлікт до цього часу, Україна зможе використати частину грошей на відновлення своєї економіки, яке, за оцінками Світового банку, обійдеться в 486 мільярдів доларів», – повідомляє Reuters.

Україна отримала від США життєво важливу допомогу в розмірі $61 млрд, однак їй все ще потрібен середньостроковий план фінансування, щоб протистояти натиску Росії. Видання вважає, що в поєднанні із зобов'язаннями інших країн останній пакет допомоги США має забезпечити Київ приблизно до кінця наступного року, але наприкінці 2025 року зброя знову може закінчитися.

«Багаторічний план фінансування, навпаки, мав би кілька переваг. Перш за все, він забезпечить певну страховку від політичних коливань США. Крім того, він підняв би моральний дух українців і дав би західним виробникам зброї більше впевненості в нарощуванні виробництва», – переконані автори статті.

При цьому розрахунки російського диктатора Володимира Путіна також можуть змінитися, якщо він вирішить, що Україна зможе протриматися ще багато років.

«Скільки Києву знадобиться в майбутньому, залежить від того, яку війну він вестиме. Оборонна кампанія обійдеться дешевше, ніж спроба вигнати Росію з великих територій. Але, враховуючи, що Кремль нарощує свої військові витрати, Україні в майбутньому, ймовірно, знадобиться щонайменше стільки ж на рік, скільки 88 мільярдів євро, виділених її союзниками на 2023 рік», – пише Reuters.

Видання вважає, що Україна не зможе відвоювати багато території назад, однак, можливо, їй вдасться домовитися про мир із сильнішої позиції або заморозити конфлікт, як Північна і Південна Корея.

Нагадаємо, повний арешт російських активів на користь України є виправданим, але це лише одна з можливостей. Про це заявила міністерка фінансів США Джанет Єллен.

Як повідомлялося, пропозиція США щодо використання майбутніх відсотків від заморожених російських активів на суму близько $300 млрд для допомоги Україні замість їх конфіскації набирає популярність серед країн G7.

Читайте також: 

Теги: росія США зброя фінансування Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Що перешкоджає Україні отримати від Заходу таку ж підтримку для протистояння терористичній державі?
Основний союзник США поза НАТО. Україні варто спробувати?
16 квiтня, 17:02
Система протиповітряної оборони «Залізний купол» перехоплює ракети, випущені з Лівану
Загострення на Близькому Сході. Росія задоволено спостерігає
13 квiтня, 10:32
Авіація завдала ударів по районах зосередження військової техніки росіян – Генштаб
Авіація завдала ударів по районах зосередження військової техніки росіян – Генштаб
4 квiтня, 07:36
За словами розвідки, атака безпілотників призвела до значних руйнувань на підприємстві в Татарстані
Розвідка розповіла про наслідки атаки по заводу в Татарстані
4 квiтня, 16:32
В Орську та околицях затопило понад чотири тисячі будинків
Прорив дамби в російському Орську: є загиблі (відео)
6 квiтня, 11:57
Олексій Навальний посмертно отримав «Премію за свободу ЗМІ»
Юлію та Олексія Навального оголошено лауреатами «Премії за свободу ЗМІ»
8 квiтня, 02:08
Збільшення витрат на приховану пропаганду для росіян може свідчити як про зниження рівня довіри до офіційних традиційних медіа
Кремль збільшив фінансування внутрішньої пропаганди – розвідка
11 квiтня, 17:34
Прем’єр-міністр Латвії Евіка Сіліня висловилася щодо підтримки України
Прем’єр-міністр Латвії заявила, що Україні треба допомогти із захистом, так само як Ізраїлю
18 квiтня, 05:44
Подоляк сказав, що Росія мусить залишити територію України, повернути вкрадене і відновити верховенство міжнародного права
Маск цинічно прокоментував схвалену допомогу Україні: Подоляк відповів
21 квiтня, 22:24

Економіка

Берлін знайшов нову причину відмовитись від вилучення російських активів на користь України
Берлін знайшов нову причину відмовитись від вилучення російських активів на користь України
Де Україні взяти кошти для війни, яких вистачить до 2028 року: відповідь Reuters
Де Україні взяти кошти для війни, яких вистачить до 2028 року: відповідь Reuters
Конфіскація російських активів: міністр назвав три сценарії
Конфіскація російських активів: міністр назвав три сценарії
Литва й Польща можуть створити новий центр для постачання боєприпасів до Himars
Литва й Польща можуть створити новий центр для постачання боєприпасів до Himars
Євросоюз обійшов Сполучені Штати за фінансовою допомогою Україні
Євросоюз обійшов Сполучені Штати за фінансовою допомогою Україні
Голова мінфіну США розповіла, що є варіанти використання заморожених активів РФ
Голова мінфіну США розповіла, що є варіанти використання заморожених активів РФ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
16K
Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
15K
Помер скандальний історик Толочко
12K
Боєць «Азова» відповів, коли закінчиться війна в Україні
7886
США придбали 81 радянський бойовий літак у Казахстану
3665
Скільки щодня витрачають українці в онлайн-казино: названа сума
3373
Росія вигадала новий спосіб захисту від українських дронів – Forbes

Новини

Блокування офіційних чат-ботів в Telegram, мітинг у Тбілісі: головне за ніч
Сьогодні, 06:34
Невелика хмарність, переважно до 22° тепла: прогноз погоди на 29 квітня
Сьогодні, 05:20
29 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:20
«Скасування прайс-кепів та вирішення проблеми боргів». Нардеп пояснила, що треба зробити для відновлення енергосистеми
Вчора, 12:21
Вибух у Миколаєві та атака дронів на Брянську область РФ: головне за ніч
Вчора, 06:13
Мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 28 квітня
Вчора, 05:27

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua