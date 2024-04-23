У селі Козачі Лагері на лівобережжі Херсонщини замайорів прапор України (відео)

Прапор встановили морпіхи 35-ї бригади

Морські піхотинці 35-ї бригади імені контр-адмірала Михайла Остроградського встановили прапор України на водонапірній вежі у селі Козачі Лагері на лівобережжі Херсонщини. Відеозапис, на якому жовто-блакитний стяг майорить над українським селом, опублікований у соцмережах.

«Хлопці з 35-ої бригади морської піхоти вручну встановили прапор на водонапірній башті в н.п. Козачі Лагері на лівому березі Херсонщини» – йдеться у коментарі до запису.

Нагадаємо, за даними американського Інституту вивчення війни, можливість росіян здійснити наступ на північний захід від Авдіївки стає малоймовірною, через прибуття допомоги США та інших країн Заходу на лінію фронту.

Триває 790-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 86 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав шість ракетних та 77 авіаційних ударів, здійснив близько 100 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Вночі, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 16 БпЛА типу Shahed.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби противник здійснив сім безуспішних атак позицій наших військ.