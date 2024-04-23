Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У селі Козачі Лагері на лівобережжі Херсонщини замайорів прапор України (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У селі Козачі Лагері на лівобережжі Херсонщини замайорів прапор України (відео)
фото скріншот відео

Прапор встановили морпіхи 35-ї бригади 

Морські піхотинці 35-ї бригади імені контр-адмірала Михайла Остроградського встановили прапор України на водонапірній вежі у селі Козачі Лагері на лівобережжі Херсонщини.  Відеозапис, на якому жовто-блакитний стяг майорить над українським селом, опублікований у соцмережах.

«Хлопці з 35-ої бригади морської піхоти вручну встановили прапор на водонапірній башті в н.п. Козачі Лагері на лівому березі Херсонщини» – йдеться у коментарі до запису. 

Нагадаємо, за даними американського Інституту вивчення війни, можливість росіян здійснити наступ на північний захід від Авдіївки стає малоймовірною, через прибуття допомоги США та інших країн Заходу на лінію фронту.

Триває 790-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 86 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав шість ракетних та 77 авіаційних ударів, здійснив близько 100 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Вночі, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 16 БпЛА типу Shahed.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби противник здійснив сім безуспішних атак позицій наших військ.

Читайте також:

Теги: прапор Херсонщина Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп діє на полі американців, які мріють побачити гасло «Make America Great Again»
Чому Трамп передумав блокувати допомогу Україні?
21 квiтня, 15:40
Вітаутас Абукаускас закликав Єврокомісію вжити більш жорстких заходів щодо обмеження імпорту в ЄС
Литва знайшла варіант, як боляче вдарити по експорту продукції з Росії та Білорусі
28 березня, 10:00
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба написав, що список путінської брехні «дуже довгий»
Кулеба прокоментував спроби РФ пов’язати Україну з терактом у «Крокусі»
24 березня, 15:21
Зеленський вважає, що відмова у Taurus має стосунок до ядерних погроз Путіна
Зеленський пояснив, чому Шольц не хоче надати Україні ракети Taurus
10 квiтня, 01:50
Україна провела черговий раунд переговорів з Іспанією щодо укладення безпекової угоди
Банкова повідомила, чим відрізнятиметься безпекова угода з Іспанією від інших
16 квiтня, 21:38
Нардеп наголосив, що потрібно негайно розпочати роботу над впровадженням ринкових механізмів у газовий ринок
Монополія «Нафтогазу» шкодить енергетичній євроінтеграції, – нардеп
15 квiтня, 16:43
Удар росіян прийшовся по житловій забудові
Росіяни скинули керовану авіаційну бомбу на Берислав (фото)
16 квiтня, 15:44
18 квітня на північний схід від Бахмута в районі Сіверська тривали обмежені позиційні бої
Росія здійснила тактичне просування на північний захід від Авдіївки: аналіз ISW
19 квiтня, 05:05
Кремль заблокував внутрішній доступ до сайту французької неурядової організації «Репортери без кордонів» (RSF)
Кремль заблокував сайти, які публікують інформацію про війну Росії в Україні – ISW
Вчора, 06:32

Події в Україні

У селі Козачі Лагері на лівобережжі Херсонщини замайорів прапор України (відео)
У селі Козачі Лагері на лівобережжі Херсонщини замайорів прапор України (відео)
Затримано коригувальника, який хотів навести російські ракети на базу «Кракена»
Затримано коригувальника, який хотів навести російські ракети на базу «Кракена»
Підготовка воїнів: Сирський зустрівся із військовим керівництвом Литви
Підготовка воїнів: Сирський зустрівся із військовим керівництвом Литви
Удар по телевежі Харкова: яка зараз ситуація у місті (фото)
Удар по телевежі Харкова: яка зараз ситуація у місті (фото)
У Миколаєві вибухнула граната у дворі багатоповерхівки (фото)
У Миколаєві вибухнула граната у дворі багатоповерхівки (фото)
Аналітики пояснили, чому ворог посилив удари по Харкову
Аналітики пояснили, чому ворог посилив удари по Харкову

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
51K
Усі консульства України припиняють надання послуг чоловікам призовного віку (документ)
23K
Вінниччина попрощалася із поліцейським Максимом Зарецьким, який загинув під час нападу (фото)
17K
У Києві пролунали вибухи відразу після оголошення тривоги
16K
Відсторонити Порошенка від засідань Ради? Регламентний комітет ухвалив рішення
13K
Стало відомо, чому Коломойського не випускають із СІЗО
12K
У Росії затопило уранові свердловини: радіоактивна вода потрапила до річки Тобол

Новини

Атака безпілотників, допомога Україні від Британії: головне за ніч
Сьогодні, 06:38
Дощ вночі, місцями заморозки: прогноз погоди на 23 квітня
Сьогодні, 05:13
23 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:17
Тариф на світло може бути переглянутий, бо енергосистемі потрібні кошти на відновлення, – радник прем'єра
21 квiтня, 12:36
Повернення ветеранів важливе для подолання дефіциту кадрів – представниця «Метінвесту»
20 квiтня, 14:34
Через руйнування енергетики уряд вимушений привести тариф на світло до собівартості, – нардеп
19 квiтня, 18:28

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua