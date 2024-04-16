Україна, РФ і Туреччина вели переговори щодо безпеки судноплавства в Чорному морі – Reuters

Reuters стверджує, що Україна «в останню хвилину несподівано вийшла з переговорів».

Україна, Росія спільно із Туреччиною два місяці вели переговори про угоду щодо безпеки судноплавства в Чорному морі, яку мали оголосити наприкінці березня. Про це повідомляє Reuters.

Джерела видання зазначили, що угода між Києвом та Москвою була готова. ЇЇ мав оголосити турецький президент Реджеп Таїп Ердоган 30 березня – за день до місцевих виборів у Туреччині.

Однак, Reuters стверджує, що Україна «в останню хвилину несподівано вийшла з переговорів». Причина такого кроку невідома.

За інформацією медіа, проєкт угоди передбачав, що Москва і Київ надають гарантії безпеки торговельним суднам у Чорному морі, зобов'язавшись не завдавати ударів, не захоплювати та не обшукувати їх, якщо вони або порожні, або задекларували невійськові вантажі.

«Ці гарантії не поширюються на військові кораблі, цивільні судна, що перевозять товари військового призначення (за винятком морських перевезень, погоджених Сторонами в межах міжнародних місій)», – пише видання, посилаючись на документи.

Reuters зазначає, що для України, і для Росії Чорне море є важливим маршрутом доставки на світові ринки зерна, добрива і нафти.

У липні 2022 року Туреччина та ООН допомогли укласти Чорноморську зернову ініціативу.

Росія вийшла з Чорноморської ініціативи 17 липня і погрожувала військовими ризиками тим країнам, які вирішать відновити угоду без неї. Після цього Міноборони РФ заявило, що вважатиме «військовими цілями» всі кораблі, що прямують до українських портів, і завдало масованих ударів по елеваторах і морських і річкових гаванях в Одесі та Миколаєві.