Нардепка розповіла, чому військове командування гальмує демобілізацію

ЗСУ змушені захищати території України за рахунок людських ресурсів, коли не отримують зброї від Заходу

Юлія Яцик: «Перекривати дефіцит зброї людьми неправильно. Але військове керівництво, напевно, вважає, що іншого виходу поки немає»

Вище військове командування ЗСУ не підтримує проведення демобілізації через відсутність необхідного озброєння. Про це в інтерв’ю «Главкому» повідомила заступниця керівника Тимчасової слідчої комісії з розслідування фактів порушення прав військовослужбовців та співаторка законопроєкту про демобілізацію Юлія Яцик.

«Коли ми не отримуємо зброї від західних партнерів, ми змушені захищати ті території, які залишилися, за рахунок людського капіталу, людських ресурсів. І це така неправильна риторика, бо це робиться замість інвестування в якісь новітні технології та створення власної новітньої зброї», – пояснила депутатка.

Яцик переконана, що за два роки Україна могла і мали можливість перевести економіку на військові рейки.

«У той час, як окупанти на тимчасово окупованій території на базі сільськогосподарських підприємств збудували заводи по виготовленню мін і боєприпасів, ми, на жаль, не спромоглися достатньо використати ресурс власних підприємств для збільшення виробництва зброї. І хоча перекривати дефіцит зброї людьми неправильно, військове керівництво, напевно, вважає, що іншого виходу поки немає», – зазначила нардепка.

Юлія Яцик підкреслила, що навіть за умови розблокування США пакету збройної допомоги, потреба в мобілізації живої сили не зникне. «До того ж мобілізованих ще буде потрібно навчити користуватися зброєю і потрібен певний час для підготовки, навчання, проведення бойового злагодження між підрозділами», – нагадала вона. Депутатка зазначила, що найменший строк демобілізації, який прописаний в її законопроєкті, спливатиме в лютому наступного року, і цього часу має вистачити на підготовку військових.

Як повідомлялося, через оперативну ситуацію на фронті Генеральний штаб ЗСУ хоче, аби демобілізаційні норми із законопроєкту про мобілізацію були розглянуті в окремому законопроєкті.