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    Здоров'я

    Дієтолог пояснила негативні наслідки захоплення вітамінами

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    <p>Фус додала, що якщо організм правильно функціонує, флора сама відновлюється та підтримується</p> - Дієтолог пояснила негативні наслідки захоплення вітамінами

    Фус додала, що якщо організм правильно функціонує, флора сама відновлюється та підтримується

    Фото: pixabay.com

    «Надлишок одного вітаміну може пригнічувати всмоктування іншого»

    Дієтолог Світлана Фус розповіла про те, як надлишок вживання вітамінів впливає на організм.

    В інтерв’ю «Главкому» фахівчиня пояснила, що відбувається із надлишковими речовинами.

    «Водорозчинні вітаміни справді виводяться через нирки – але врахуйте, що це додаткове навантаження на ці органи. З жиророзчинними вітамінами – А, D, E – все інакше. Вони мають властивість накопичуватися в організмі, тому гіпервітаміноз можливий. Він проявляється клінічно, так само як і авітаміноз (нестача вітамінів), симптоматика схожа: нудота, блювота. Тому треба бути обережними з жиророзчинними вітамінами та розуміти, що якщо ми отримуємо достатню кількість жирів із продуктів, то зайвого з баночки вживати не потрібно. І ще: надлишок одного вітаміну може пригнічувати всмоктування іншого», – зазначила Фус.

     Дієтолог зазначила, що біля 80% імунної системи зосереджено у кишківнику і не завжди він може впоратись – через проблеми із кишковою флорою.

    «Її потрібно дуже оберігати, натомість наші люди чомусь ставляться до неї недбало. Для флори згубний надлишок цукру, нестача харчових волокон – саме вони є поживним середовищем для кишкової флори. Проблеми з кишковою флорою можуть виникати через лікування антибіотиками або ж можуть бути ситуативними – через неправильне харчування чи стреси», – сказала вона.

    Фус додала, що якщо організм правильно функціонує, флора сама відновлюється та підтримується.

    «Для цього у щоденному харчуванні мають бути продукти, які є поживним середовищем для кишкової флори», – пояснила лікарка.

    Нагадаємо, що інфекціоніст пояснила, як захоплення зайвими антибіотиками шкодить всьому суспільству.

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    Теги: продукти харчування Світлана Фус
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