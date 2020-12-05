Дієтолог пояснила негативні наслідки захоплення вітамінами

Фус додала, що якщо організм правильно функціонує, флора сама відновлюється та підтримується

«Надлишок одного вітаміну може пригнічувати всмоктування іншого»

Дієтолог Світлана Фус розповіла про те, як надлишок вживання вітамінів впливає на організм.

В інтерв’ю «Главкому» фахівчиня пояснила, що відбувається із надлишковими речовинами.

«Водорозчинні вітаміни справді виводяться через нирки – але врахуйте, що це додаткове навантаження на ці органи. З жиророзчинними вітамінами – А, D, E – все інакше. Вони мають властивість накопичуватися в організмі, тому гіпервітаміноз можливий. Він проявляється клінічно, так само як і авітаміноз (нестача вітамінів), симптоматика схожа: нудота, блювота. Тому треба бути обережними з жиророзчинними вітамінами та розуміти, що якщо ми отримуємо достатню кількість жирів із продуктів, то зайвого з баночки вживати не потрібно. І ще: надлишок одного вітаміну може пригнічувати всмоктування іншого», – зазначила Фус.

Дієтолог зазначила, що біля 80% імунної системи зосереджено у кишківнику і не завжди він може впоратись – через проблеми із кишковою флорою.

«Її потрібно дуже оберігати, натомість наші люди чомусь ставляться до неї недбало. Для флори згубний надлишок цукру, нестача харчових волокон – саме вони є поживним середовищем для кишкової флори. Проблеми з кишковою флорою можуть виникати через лікування антибіотиками або ж можуть бути ситуативними – через неправильне харчування чи стреси», – сказала вона.

Фус додала, що якщо організм правильно функціонує, флора сама відновлюється та підтримується.

«Для цього у щоденному харчуванні мають бути продукти, які є поживним середовищем для кишкової флори», – пояснила лікарка.

Нагадаємо, що інфекціоніст пояснила, як захоплення зайвими антибіотиками шкодить всьому суспільству.