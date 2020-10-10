Самозакохані боягузи. Гриценко розтлумачив суть рішень, які ухвалив уряд перед виборами



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Уряд не може діяти жорстко-рішуче, бо рейтинг Зеленського і його партії стрімко падає, - Гриценко

Лідер партії «Громадянська позиція» вважає, що Кабмін хоче перекласти відповідальність за важливі рішення на місцеву владу

Кабінет міністрів хоче перекласти відповідальність за зростання коронавірусу у регіонах та підвищення тарифів на місцеву владу. Таку думку висловив на своїй сторінці у Facebook лідер партії «Громадянська позиція», колишній міністр оборони України Анатолій Гриценко.

За словами Гриценка, уряд Зеленського прийняв учора два важливих рішення, мотиви й наслідки цих рішень нам ще доведеться усвідомити й відчути на власній шкірі.

«Перше - уряд прийняв рішення закликати Київ, Харків і Суми посилити карантин самостійно. Ключові слова: закликати і самостійно», – наголосив ексміністр.

Гриценко вважає, що наразі влада не може діяти жорстко-рішуче, як це було в лютому-березні, бо:

1) рейтинг Зеленського і його партії стрімко падає, у тч через імпотенцію/неспроможність центральної влади надати людям допомогу в протидії вірусу;

2) рейтинг діючих мерів столиці й обласних центрів у два-три рази вищий;

3) вирішили скинути свою імпотенцію і разом з нею негатив на місцеву владу: нехай тепер її проклинають, а ми собі будемо й далі займатися «великим будівництвом» за гроші, які забрали з фонду допомоги людям від вірусу, і регулярно записувати/розганяти рекламою позитивні відосики.

Також Гриценко наголошує, що Кабмін прийняв рішення перекласти на місцеву владу в регіонах функцію встановлення комунальних тарифів для населення. «Яких саме? Геть усіх тарифів! Чому? Напевно тому, що на цих місцевих виборах партія Зеленського пролітає. Відтак – нехай населення тепер проклинає за тарифи тих, за кого голосувало – аби не Зеленського і його слуг. А тим часом вони ще активніше займуться «великим будівництвом» і відосиками...», – пояснив лідер партії «Громадянська позиція».

Гриценко зауважує, що це рішення Шмигаль пояснив необхідністю виконати вимоги МВФ. «Чому та сама влада не бореться з корупцією, як того вимагає той же МВФ (а головне, вимагає народ!), не руйнує олігархічні монополії, які диктують нам усім завищені тарифи й ціни», – зазначив ексміністр.

Гриценко стверджує, що «такими темпами, в разі чергового наступу Путіна на фронті замість організації оборони країни під керівництвом Верховного Головнокомандувача Київ так само буде «закликати» місцеву владу в регіонах відбивати агресію теж «самостійно», власними силами й засобами».

За словами лідера партії «Громадянська позиція», пише він для того, щоб «спроможні думати – думали і аналізували дії й рішення самозакоханих боягузів» і під час виборів голосували розумом, відповідально.