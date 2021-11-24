Федерація роботодавців транспорту не підтримує нову редакцію Наказу про списання вантажних вагонів

Федерація роботодавців вважає, що можуть бути списаними цілком справні вагони

Федерація роботодавців транспорту України (ФРТУ) заявила, що нова редакція наказу МІУ про обмеження терміну експлуатації вантажних вагонів містить виключно косметичні зміни. Так, у новій редакції не змінено основний принцип наказу, проти якого виступає Федерація – адміністративні заходи щодо обмеження строків експлуатації вагонів на основі року випуску. До того ж, попри всі заяви МІУ, не було проведено нормального обговорення цього Наказу з вантажовідправниками. Про це йдеться у офіційній заяві Федерації, розміщеній на офіційному сайті.

«Федерація пропонує відмовитися від цього, та натомість запровадити як критерій технічний стан рухомого складу. В разі необхідності підтримки виробників вагонів можна вживати такі заходи як державна підтримка, державне замовлення, пільгові кредити на придбання вітчизняної залізничної техніки та інше, без обмежень прав інших економічних суб’єктів. У крайньому разі, можна обговорювати обмеження на рівні не менше півтора (а не одного!) існуючого нормативного терміну служби й то лише для універсальних піввагонів та зерновозів», – сказано у заяві Федерації.

ФРТУ вважає, що прийняття наказу в такій редакції призведе до непотрібного списання цілком справних вагонів. Нових вагонів у потрібній кількості на заміну побудовано не буде, адже і в новій редакції немає жодної згадки про джерела фінансування нових вагонів.

«Наслідком буде дефіцит вагонів і подальше падіння перевезень на Укрзалізниці. В результаті матиме місце зниження промислового і сільськогосподарського виробництва в Україні з мільярдними втратами валютних та податкових надходжень. ФРТУ виступає проти прийняття проекту наказу в цій редакції», – наголосили у Федерації.

Як відомо, Міністерство інфраструктури ініціювало програму списання вантажних вагонів за нормативним віком, а не за технічним станом. Замість списаних вагонів планують побудувати нові – для цього навіть підготували Меморандум, учасниками якого стануть УЗ, банки та вагонобудівні заводи, які завдяки цій програмі отримають 100 мільярдів на будівництво нових вагонів.

У свою чергу українські компанії та асоціації, які представляють інтереси бізнесу, підписали Антимеморандум, і закликали владу не допустити транспортного колапсу та масштабної економічної кризи, до якої може призвести ця ініціатива. Учасниками Антимеморандуму вже стали понад 200 великих українських компаній - металургійні, коксохімічні, вугледобувні, аграрні підприємства, гірничо-збагачувальні комбінати, виробники будівельних матеріалів та хімічної продукції, а також оператори рухомого складу.