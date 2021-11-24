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    Антивакцинатори паралізували центр Києва. Які вулиці перекриті (карта)

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    Противники вакцинації виходили на мітинг до парламенту 3 листопада - Антивакцинатори паралізували центр Києва. Які вулиці перекриті (карта)

    Противники вакцинації виходили на мітинг до парламенту 3 листопада

    фото: Ян Доброносов/Facebook

    Вулиці в центрі Києва будуть перекриті до 17:00

    У середу, 24 листопада, у центрі Києва відбудеться акція протесту противників вакцинації від коронавірусу. Вже о 8 годині ранку біля центральних станцій метро збираються натовпи антивакцинаторів. На вулиці Інститутській багато поліцейських і нацгвардійців у повній амуніції, повідомляє кореспондент «Главкома».

    У зв'язку з проведенням масового заходу в центрі Києва буде обмежено рух транспортує Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

    Сьогодні з 10:30 до 17:00 у столиці буде обмежено рух на:

    • вулиці Михайла Грушевського (від перехрестя з вулицею Шовковичною до Європейської площі);
    • Європейській площі;
    • вулиці Хрещатик;
    • бульварі Тараса Шевченка (до перехрестя з вулицею Володимирською);
    • вулиці Володимирській (від бульвара Тараса Шевченка до вулиці Ірининської).

    Карта перекриття вулиць Києва

    Карта перекриття вулиць Києва

    «Шановні водії, просимо вас з розумінням поставитися до тимчасових обмежень й обрати інші маршрути руху», – закликають правоохоронці.

    Як відомо, сьогодні на акцію протесту виходять противники вакцинації від коронавірусу.

    Нагадаємо, 3 листопада біля Верховної Ради України зібралися противники вакцинації від коронавірусу. Люди стояли з плакатами, на яких написано «Скажи ні обов’язковій вакцинації», «Скажи ні Covid-паспортам», «Скажи ні Covid-фашизму» та ін.

    Антивакцинатори на мітингу в Києві зізналися, що отримують гроші з Росії.

    Минулого тижня суд арештував одного з лідерів антивакцинаторів Остапа Стахіва, якого звинувачують у поваленні конституційного ладу в Україні.

    До слова, відомий телеведучий порівняв антивакцинаторів із тарганами.

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    Теги: Національна поліція України Київ протести у Києві транспорт вакцинація
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    Антивакцинатори паралізували центр Києва. Які вулиці перекриті (карта)