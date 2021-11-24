Антивакцинатори паралізували центр Києва. Які вулиці перекриті (карта)

Противники вакцинації виходили на мітинг до парламенту 3 листопада

Вулиці в центрі Києва будуть перекриті до 17:00

У середу, 24 листопада, у центрі Києва відбудеться акція протесту противників вакцинації від коронавірусу. Вже о 8 годині ранку біля центральних станцій метро збираються натовпи антивакцинаторів. На вулиці Інститутській багато поліцейських і нацгвардійців у повній амуніції, повідомляє кореспондент «Главкома».

У зв'язку з проведенням масового заходу в центрі Києва буде обмежено рух транспортує Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

Сьогодні з 10:30 до 17:00 у столиці буде обмежено рух на:

вулиці Михайла Грушевського (від перехрестя з вулицею Шовковичною до Європейської площі);

Європейській площі;

вулиці Хрещатик;

бульварі Тараса Шевченка (до перехрестя з вулицею Володимирською);

вулиці Володимирській (від бульвара Тараса Шевченка до вулиці Ірининської).

Карта перекриття вулиць Києва

«Шановні водії, просимо вас з розумінням поставитися до тимчасових обмежень й обрати інші маршрути руху», – закликають правоохоронці.

Як відомо, сьогодні на акцію протесту виходять противники вакцинації від коронавірусу.

Нагадаємо, 3 листопада біля Верховної Ради України зібралися противники вакцинації від коронавірусу. Люди стояли з плакатами, на яких написано «Скажи ні обов’язковій вакцинації», «Скажи ні Covid-паспортам», «Скажи ні Covid-фашизму» та ін.

Антивакцинатори на мітингу в Києві зізналися, що отримують гроші з Росії.

Минулого тижня суд арештував одного з лідерів антивакцинаторів Остапа Стахіва, якого звинувачують у поваленні конституційного ладу в Україні.

До слова, відомий телеведучий порівняв антивакцинаторів із тарганами.

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