Фонд держмайна оголосив про повернення «Центренерго» під контроль держави



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Новим керівником «Центренерго» став Олександр Корчинський

У Фонді державного майна стверджують, що «Центренерго» за останні роки став «центром корупції»

У Фонді державного майна України повідомили про повернення під контроль держави компанії «Центренерго».

«Ми зробили висновки після попередньої невдалої спроби призначити нового керівника компанії і провели одноденну блискавичну операцію: рішення суду, збори наглядової ради, внесення змін до реєстру та представлення нового керівника «Центренерго» Олександра Корчинського. Все це – сьогодні, буквально за 4-5 годин», – написав 29 травня керівник Фонду Дмитро Сенниченко у Facebook.

За словами Сенниченка, наступним кроком буде встановлення реального стану «Центренерго» і перетворення компанії з «чорної діри українського бюджету, де зникли близько 100 млрд гривень з 2004 року» на привабливий для приватизації об’єкт.

На сайті Фонду державного майна стверджується, що «Центренерго» за останні роки став «центром корупції», і на сьогодні в Єдиному реєстрі судових рішень зареєстровано понад 17 тисяч документів по цьому підприємству.

Нагадаємо, декілька днів тому Фонд держмайна та Шостий апеляційний суд замінували, щоб не допустити зміну керівництва «Центренерго».

Президент Володимир Зеленський під час пресконференції з нагоди річниці президентства пообіцяв приватизувати збиткову держкомпанію «Центренерго», яка має борги перед шахтарями через схеми, організовані людьми та структурами, близькими до олігарха Ігоря Коломойського.

Як повідомлялося, влітку 2019 року в держкомпанії «Центренерго» був призначений новий менеджмент, який пов'язують з групою «Приват» Ігоря Коломойського. За підсумками 2019 року збитки держкомпанії склали 2,5 млрд грн, в 2018 вона була прибутковою (1,4. млрд грн).