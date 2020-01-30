Поліція отримала фото вандалів, що вирвали підсвітку на Алеї художників (світлини, відео)



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Камери відеоспостереження зафіксували групу молодиків, які «самостверджувалися» Фото: пресслужба мера Києва

Мер Києва Віталій Кличко оприлюднив фото «недогероїв»

Столична влада передала Подільському управлінню поліції Києва фото та відеоматеріали, на яких зафіксовано групу молодиків, що пошкодили підсвітку на Алеї художників. Про це на своїй сторінці у Facebook написав мер столиці Віталій Кличко.

Також він оприлюднив відео та фотографії вандалів.

«Не всі, на жаль, люблять наше місто та цінують його красу. В ніч на 29 січня вандали пошкодили елементи LED-підсвітки, що вмонтована у перила вздовж оновленої Алеї художників. Камери відеоспостереження зафіксували групу молодиків, які «самостверджувалися», паплюжачи об‘єкт, що вже так полюбився киянам і гостям столиці», - зазначив мер.

«Міська влада звернулася і передала матеріали Подільському управлінню поліції Києва. Сподіваюся, злодіїв оперативно знайдуть і притягнуть до відповідальності. А кияни нехай подивляться на ці «натхненні» обличчя. Я б взагалі для таких «недогероїв» застосовував виправні роботи на благо міста. Ділянки роботи ми забезпечимо! І на Володимирській гірці, зокрема», - написав Кличко.

Нагадаємо, 29 січня під час щотижневої наради на Андріївському узвозі у Києві було зафіксовано вирвані елементи LED підсвітки, яка вмонтована у перила вздовж Алеї художників.