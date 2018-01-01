Формула Роттердам+ є вигідною споживачам – енергоексперт

На думку експерта ЗМІ перебільшують вплив зміни ціни вугілля на кінцеву оптову ціну електричної енергії

Директор спеціальних програм НТЦ «Психея» Геннадій Рябцев вважає, що введення формули Роттердам+, попри критику, є позитивним явищем, а сама методика містить вигоди для споживачів електроенергії. Таку думку він висловив під час засідання Комітету з розвитку економічної конкуренції при Торгово-промисловій Палаті України.



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Директор спеціальних програм НТЦ «Психея» Геннадій Рябцев

На думку експерта ЗМІ перебільшують вплив зміни ціни вугілля на кінцеву оптову ціну електричної енергії

Директор спеціальних програм НТЦ «Психея» Геннадій Рябцев вважає, що введення формули Роттердам+, попри критику, є позитивним явищем, а сама методика містить вигоди для споживачів електроенергії. Таку думку він висловив під час засідання Комітету з розвитку економічної конкуренції при Торгово-промисловій Палаті України.

«Наявність цієї формули, яка чомусь на широкий загал вийшла під назвою Роттердам+, є позитивним фактом. Тому що вона дозволяє визначити індикатори ринку, причому європейські цінові індикатори. Якщо ми кажемо про нинішній український ринок, без індикаторів на ньому обійтися неможливо. По-друге, методика є виключно вигідною для кінцевого споживача, особливо на ринку, який росте. Тому вона не враховує спотові коливання, які відбуваються час від часу, які мають зазвичай спекулятивний характер. Вона згладжує їх», - зазначив експерт.

Геннадій Рябцев вважає, що критика методики визначення ціни енергетичного вугілля має ознаки маніпулювання суспільною думкою.

«Методика є, її наявність є правильною, це потрібно обов’язково її було запроваджувати, ніхто не запропонував нічого кращого, попри всю критику. Виникає, безумовно, низка проблем, які спричиняють можливості маніпулювання суспільною думкою. Про що йдеться? По-перше, від початку створення методики не було доведено її переваг. Тепер кожен зі споживачів може прогнозувати свою діяльність щонайменше на квартал наперед. Вона згладжує ці коливання. Вона на ринку, що зростає, буде для кінцевого споживача дуже вигідною. Думаю, що, цілком можливо, тоді не було б оцих маніпуляцій, спекуляцій навколо неї», - наголосив він.

На думку експерта ЗМІ перебільшують вплив зміни ціни вугілля на кінцеву оптову ціну електричної енергії.

«Там навіть зростання цієї ціни вдвічі настільки незначно вплине на кінцеву ціну, яка видається ДП «Енергоринок», що на цьому слід, на мій погляд, наполягати і завжди казати. Про що ви кажете, коли там шукаєте ці копійки, тоді як на виході там зміни не настільки суттєві», - сказав Геннадій Рябцев.

В березні 2016 року, на виконання Угоди про Асоціацію України з ЄС, НКРЕКП затвердила формульну методику розрахунку оптової ціни електроенергії, в якій ціна на енергетичне вугілля визначається на основі європейського індексу API2 (порт Роттердам). За словами Голови НКРЕКП Дмитра Вовка, тарифи на електроенергію для населення в Україні нижчі за європейські в 6 разів.

Як передавали ЗМІ, за даними члена наглядової ради Інституту енергетичних стратегій Юрія Корольчука, ціна вугілля мінімально впливає на суму комунального рахунку українців. За його даними, навіть збільшення ціни на вугілля у 2 рази призведе до зростання суми комунального рахунку лише на 2%.