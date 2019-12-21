Голова «Газпрому» назвав умови контракту з Україною



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Глава російського «Газпрому» Олексій Міллер

Контракт передбачає транзит 65 млрд куб. м газу в 2020 році 40 млрд куб м в 2021-2024 роках

Глава російського «Газпрому» Олексій Міллер назвав умови підписання нового транзитного контракту з Україною. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Як повідомив Міллер, «Газпром» підпише з «Оператором ГТС України» межоператорську угода, а з «Нафтогазом» – угоду на бронювання потужностей.

За його словами, «Газпром» зобов’язується транзитувати через Україну 65 млрд куб. м газу в 2020 році, 40 млрд куб м в 2021-2024 роках за умови конкурентного тарифу.

Крім того, Україна гарантує незалежність регулятора, захист інтересів замовника транзиту, передбачуваність і економічну обґрунтованість тарифів, додав Міллер.

Також, за його словами, угода «Газпрому» і «Нафтогазу» передбачає виплату за рішенням Стокгольмського арбітражу (на суму 3 млрд доларів) і відмову від нових претензій і відкликання позовів.

Нагадаємо, за підсумками газових переговорів у Мінську 20 грудня Україна і Російська Федерація підписали протокол по транзиту газу і врегулювання претензій.

Очікується, що політичне рішення відкриє шлях до підписання нового довгострокового контракту на транзит російського газу в Європу по території України.

Як заявив віце-прем’єр-міністр Росії Дмитро Козак, Україна і Російська Федерація підпишуть новий контракт на транзит газу терміном на п’ять років.

Як заявив виконавчий директор групи «Нафтогаз» Юрій Вітренко, українські компанії «Оператор ГТС» і «Нафтогаз» підпишуть контракти з «Газпромом» протягом тижня. Зокрема, буде підписано угоду з «Газпромом» щодо виплати до кінця року «Нафтогазу» майже $3 млрд за рішенням Стокгольмського арбітражу.