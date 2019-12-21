У протоколі про транзит газу нема пункту про повернення активів «Нафтогазу» в Криму, – Вітренко



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Виконавчий директор групи «Нафтогаз» Юрій Вітренко

Зазначене питання є окремим процесом

У протоколі зустрічей представників Європейського Союзу, України та Російської Федерації, а також компаній цих країн щодо транзиту газу не згадується питання повернення активів НАК «Нафтогаз України», що залишилися на території анексованого Кримського півострова.

Про це під час брифінгу заявив виконавчий директор компанії Юрій Вітренко.

«Стосовно арбітражу, який за активами в Криму, що належать групі Нафтогаз: жодним чином це не згадується в цьому протоколі. Це окремий процес. Стороною цього процесу є держава Російська Федерація, яка відповідає за відповідними позовами «Нафтогазу». І в цьому протоколі це ніяк не згадується», – повідомив Вітренко.

Як повідомлялось, міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексій Оржель заявив, що договір по газу між Україною і Росією включає транзитний договір на п’ять років з можливістю пролонгації договору на 10 років. Контракт буде включати транзит 65 млрд куб. м газу в 2020 році, і 40 млрд куб. м в 2021-2024 роках.

Як заявив виконавчий директор групи «Нафтогаз» Юрій Вітренко, українські компанії «Оператор ГТС» і «Нафтогаз» підпишуть контракти з «Газпромом» протягом тижня. Зокрема, буде підписано угоду з «Газпромом» щодо виплати до кінця року «Нафтогазу» майже $3 млрд за рішенням Стокгольмського арбітражу.