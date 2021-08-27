Милованов розповів подробиці відбору голови БЕБ

За словами радника голови ОП «та трійка фіналістів, яка пройшла, – вона дійсно найбільш підготовлена»

Милованов:«Жодного стороннього тиску, який вплинув на результати комісії, не було»

Радник голови Офісу президента, голова Конкурсної комісії з відбору директора Бюро економічної безпеки (БЕБ) Тимофій Милованов заявив, що жодного тиску, який вплинув би на результати конкурсу, не було. Про це він розповів під час брифінгу.

«Жодного стороннього тиску, який вплинув на результати комісії з конкурсу на зайняття посади директора Бюро економічної безпеки України, не було. Переважно усі «побажання» були з боку кандидатів.

І усі ті, які тиснули найбільше, не пройшли до фінальної частини конкурсу через об’єктивні причини», – заявив Милованов.

За його словами, «та трійка фіналістів, яка пройшла, – вона дійсно найбільш підготовлена».

«Менше емоцій, більше раціональності. Подивимось, яким буде новий керівник, як бюро себе поводитиме та що робитиме. Я закликаю всю громадськість слідкувати за роботою структури. Сподіваюсь, що результати БЕБ будуть гарними», – резюмував Милованов.

Він додав, що у разі «поганої» діяльності структури на сьогодні є усі можливі інструменти для зміни ситуації.

Бюро економічної безпеки – єдиний орган державної влади, відповідальний за боротьбу з економічними злочинами. Він отримає відповідні повноваження Служби безпеки та Податкової міліції, які будуть переосмислені з тим, щоб це був не стільки силовий, скільки аналітичний орган.

Зазначимо, 6 серпня активісти намагалися зірвати початок тестування для конкурсу на директора Бюро економічної безпеки України. Так, одного з кандидатів – Василя Горбаля – облили «білою рідиною» і не впускали на конкурс.

Нагадаємо, що конкурсна комісія не допустила ексміністра фінансів Олександра Данилюка до конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки – їх не задовольнив диплом Університету Індіани. Глава цієї комісії – Милованов.

Раніше повідомлялося, що на крісло очільника Бюро економічної безпеки претендує понад 50 осіб. Бюро почне роботу 25 вересня. На наступний день після цього припинить своє існування Державна фіскальна служба, яка вже перебуває в процесі ліквідації.