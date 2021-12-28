Годі, тату, торгувати! В Україні олія дорожча, ніж у Франції

У російському «Ашані» літр – 43 грн, польському – 46 грн, а в українському – 62,9 грн. Чому?

Один з головних здобутків вітчизняного аграрного сектору – виробництво та експорт соняшникової олії: кожна друга пляшка цього товару на світовому ринку – родом з України. Щоправда, простому громадянинові країни від цього мало втіхи. Як уже повідомляв «Главком», зараз у нас олія дорожча, ніж навіть у Франції. І дешевшати вона не збирається.

У 2021 році соняшникова олія виявилася рекордсменкою за показником зростання вартості. Ситуація із цим продуктом стала настільки гострою, що нещодавно проблема обговорювалася у парламентському комітеті з питань економічного розвитку на робочій нараді «Цінова ситуація на ринку соняшникової олії в Україні». Голова підкомітету з питань регуляторної політики Ганна Лічман оприлюднила середні листопадові ціни на літр олії (у перерахунку на гривню) у міжнародній роздрібній мережі «Ашан» і вони вражають: РФ – 43 грн, Польща – 46 грн, Румунія – 48 грн, Франція – 59 грн. В Україні ж літр на той момент коштував 62,9 грн.

Станом на 25 грудня літр соняшникової олії популярного українського бренду «Олейна» у найбільшому вітчизняному продуктовому дискаунтері АТБ коштував 68,9 грн. Тут, втім, треба віддати належне винахідливості українського рітейлу – продукція у нас давно продається в упаковках не по літру чи кілограму, а менше (але так, щоб візуально було непомітно). «Олейна», наприклад, продається в пластиковій пляшці 0,87 літра, відповідно, і ціна не настільки лякаюча – всього 59,9 грн. Психологічно важливий бар'єр, так би мовити, не перейдено.

Українська олія завоювала пів світу, але українцям від цього не легше (фото: latifundist.com)

За даними Української асоціації бізнесу та торгівлі, у 2020 році Україна експортувала рослинних олій та готових харчових жирів на $5,76 млрд. Частка цього сегменту в загальному обсязі аграрного експорту досягла 25,9%.

Українська рослинна олія експортується 760 компаніями і продається в 155 країнах світу. 93% експорту припадає на Європу, Південно-Східну Азію, Азію та Близький Схід. 4% – країни Африки. Решта – країни Євразійського економічного союзу, Австралія та США.

Інфографіка: latifundist.com

З грязі в князі

Треба відзначити, що ще чверть століття тому ситуація в українській олійно-жировій галузі (включає виробництво рослинних олій, маргарину і майонезу) інакше як кризовою назвати було не можна. Дійшло до того, що у 1998 році президент підписав указ про пільгове ввезення рослинних олій – йшлося про безмитний імпорт у країну 140 тис. тонн соняшникової олії з Туреччини та Аргентини.

Показовий момент – у ті роки насіння соняшнику, яке вирощували в Україні, вивозилися здебільшого до Туреччини, де з нього потім робили соняшникову олію та продавали до інших країн.

У 1999 році Верховна Рада ухвалила закон, за яким було введено експортне мито 23% на насіння соняшника. Вивозити сировину стало невигідно, і сталося українське економічне диво. З'явився стимул переробляти насіння на олію на території України, галузь почала швидко відроджуватися.

З 1998 по 2021 рік олійно-жирова галузь України зазнала змін: Виробництво соняшника зросло майже в сім разів – з 2,3 до 15,3 млн тонн на рік. Виробництво рослинної олії (соняшникової, соєвої та ріпакової) зросло у 16,3 раза – з 432,8 тис. тонн до 7,5 млн тонн на рік. Потужності з переробки насіння олійних культур збільшилися в 9,2 раза – з 2,6 млн тонн до 24 млн тонн на рік. Експорт олії збільшився у 33 рази – з 206 тис. тонн до 6,8 млн тонн на рік.

До речі, після вступу України у 2008 році до Світової організації торгівлі експортне мито на насіння, на вимогу СОТ, було знижено до 10% (для країн ЄС у 2021 році воно становить 4,5%), але було вже пізно – обмежувальні заходи з вивезення сировини для олії зробили свою справу. Бізнес запрацював на повну потужність.

Інфографіка: latifundist.com

Виробництво рослинних олій, тис. т 2005 рік – 1437

2010 рік – 3101

2015 рік – 4581

2017 рік – 6277

2018 рік – 6243

2019 рік – 6894

2020 рік – 7549 Експорт, тис. т 2005 рік – 900

2010 рік – 2850

2015 рік – 4253

2017 рік – 5988

2018 рік – 5986

2019 рік – 6644

2020 рік – 7241 Імпорт, тис. т 2005 рік – 264

2010 рік – 319

2015 рік – 160

2017 рік – 239

2018 рік – 259

2019 рік – 250

2020 рік – 245 Понад 96% імпорту становлять тропічні олії. Оливкова олія імпортується до 3 тис. тонн Внутрішнє споживання, тис. т 2005 рік – 635

2010 рік – 680

2015 рік – 525

2017 рік – 496

2018 рік – 501

2019 рік – 504

2020 рік – 512 Джерело: Держстат

Як розповідає в бесіді з «Главкомом» генеральний директор асоціації «Укроліяпром» Степан Капшук, нині в Україні працюють 27 пресових заводів із переробки насіння соняшника та 50 олійноекстракційних заводів.

«90% олії експортується, внутрішнє споживання – 10%. Декілька сучасних екстракційних заводів з лишком здатні забезпечити всі річні внутрішні потреби країни», – каже експерт.

Плюс до цього велика кількість фермерів мають власні олійні, продукцію з них вони використовують для дрібних та середніх роздрібних продажів та власного споживання.

Зернові спекуляції

Одним словом, соняшникової олії у нас – хоч залийся. Але це зробити не виходить – надто дорого. При цьому ще до середини 2020 року ситуація на внутрішньому ринку олії була цілком стабільною. Так, продукт дорожчав, але в рамках пристойності, згідно з інфляційними процесами в країні.

За даними Ганни Лічман, ще в 2016 році середня вартість літра олії в Україні становила 31 грн, у 2017 році – 33 грн, у 2018 році – 34 грн, у 2019 році – 35 грн. Подорожчання на гривню-дві за рік – терпимо та практично непомітно.

«На початку осені 2020 року літр олії коштував у середньому 37,5 грн за літр, а з жовтня понеслося: 40, 42, 44… До червня 2021 року ціна дійшла 64 грн за літр, але потім трохи відкотилася назад, до 62,7 грн», – розповідала під час робочої наради голова підкомітету з питань регуляторної політики комітету парламенту з питань економічного розвитку.

Чому стався такий стрибок цін на соняшникову олію, Ганна Лічман пояснити не змогла, просто констатувала факт. Однією з причин учасники зустрічі назвали зростання цін на сировину, тобто насіння соняшника, яке у собівартості олії займає понад 85%.

«На різке подорожчання соняшникової олії вплинуло стрімке зростання закупівельних цін на насіння. Вже на початку листопада 2020 року вони виросли вдвічі проти показників на початок осені. За собівартості вирощування насіння 7-8 тис. грн за тонну та очікуваної ціни реалізації 10 тис. грн реальні ціни зросли до понад 25 тис. грн! Виробники олії були змушені купувати сировину за стрімко зростаючою вартістю», – розповідає «Главкому» Степан Капшук.

Гендиректор асоціації «Укроліяпром» Степан Капшук звинувачує у високій вартості олії спекулянтів (фото: growhow.in.ua)

Чому стався стрімкий ціновий стрибок? Голова асоціації «Укроліяпром» називає лише одну причину – спекуляції.

А от хто стоїть за всіма цими спекуляціями. На думку фахівців, це питання – до правоохоронних органів та Антимонопольного комітету.

«Постачання олії на експорт за раніше укладеними форвардними контрактами – одне з пояснень, чому олія за кордоном дешевша, ніж на внутрішньому ринку. При цьому експортувалася переважно соняшникова олія нерафінована, а рафінація та фасування здійснювалися на підприємствах країн-імпортерів. Друга причина – це податок на додану вартість, який у багатьох країнах значно нижчий, ніж у нас», – пояснює Степан Капшук.

Нагадаємо, що у 2021 році в Україні трапився рекордний урожай зернових. Насіння соняшнику зібрано близько 17 млн тонн. За даними асоціації «Укроліяпром», з нього передбачається виробити до 7,2 млн тонн соняшникової олії, з яких 6,6 млн тонн будуть експортовані. Але зниження цін на олію поки що на внутрішньому ринку не спостерігається. Навпаки.

Собівартість олії зростає, зокрема, через суттєве подорожчання енергоносіїв.

Рекордні врожаї соняшника не сприяють падінню цін на олію (фото: inventure.com.ua)

Загалом вся ця історія з олією зображує цілковиту безглуздість ситуації для пересічних громадян. Ми засіяли соняшником пів України, який, до речі, добряче виснажує ґрунт, стали найбільшим у світі експортером олії – і що? Тепер вона у нас найдорожча…

Ситуація з хлібом нині розвивається за тим же сценарієм.

Андрій Кузьмін, «Главком»