Революція в Росії, або чим може завершитись військовий облік жінок
Жінки, на відміну від чоловіків – дуже пунктуальні і відповідальні
Насправді, це вкрай небезпечна історія.
Мало хто пам’ятає, але Лютнева революція 1917 року розпочалася з того, що жінки у Петрограді стояли в черзі за хлібом.
Хліб не привезли. Декілька годин на морозі виявилися марними.
Природньо, що вони почали обурюватися і казати нехороші слова про найвеличнішого політичного діяча тодішньої сучасності – царя-батюшку.
Це почули сексоти і викликали поліцію. Та викликала козаків. Козаки нагайками почали розганяти натовп.
Але не тут-то було!
Розлючені жінки розігнали козаків і рушили по Невському проспекту.
Що трапилося далі – загальновідомо
Коли сьогодні зелені хочуть поставити на військовий облік жінок, то вони навіть не розуміють наслідків.
Жінки, на відміну від чоловіків – дуже пунктуальні і відповідальні.
Це чоловік може не реагувати на повістку з воєнкомату. А жінки з’являться всі, кого викликали, і в точно призначений час. Можете не сумніватися.
Далі з’ясується, що у воєнкоматі бардак, і на реєстрацію кожної військовозобов’язаноі потрібно не менше півгодини. Виникне черга.
Жінки, у яких купа роботи і по основному місцю, і по дому почнуть нервуватися, обурюватися. І пригадають найвеличнішому політичному діячеві сучасності і кінець епохи бідності, і кінець епохи брехні.
Пригадають так, що філіпіка Федини і Звіробій буде здаватися компліментом.
А потім може так статися, як у 1917 році в Петрограді.
І доведеться купувати квиток на Ростов.
Не вірите?
Пропоную вашій увазі уривок зі спогадів М.М. Суханова
Так, того самого Суханова, на квартирі якого більшовицький Військово-революційний комітет 10 жовтня 1917 року прийняв рішення щодо збройного повстання в Петрограді.
Того самого Суханова, що був редактором газети «Новая жизнь», яка опублікувала звернення Зінов’єва і Каменєва проти Жовтневого перевороту.
Хто пам’ятає історію – той зрозуміє.
Тому звертаюсь до зелених розумом українських майстрів спорту по боротьбі з коронавірусом:
ЧитайТе. ДумайТе.
P.S. Поки не пізно.
P.P.S. І якщо є чим.
«Был вторник 21 февраля. Я сидел в своем кабинете в своем «туркестанском» управлении. За стеной две барышни-машинистки разговаривали о продовольственных осложнениях, о скандалах в хвостах у лавок, о волнении среди женщин, о попытке разгромить какой-то склад.
– Знаете, – заявила вдруг одна из барышень, – по-моему, это начало революции!..»
Н.Н. Суханов «Записки о революции»
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Джерело: блог Андрія Реви