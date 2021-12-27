Касові апарати для ФОП: які штрафи загрожують підприємцям за порушення
У разі порушення закону, до ФОПів будуть застосовуватись штрафні санкції
Підприємці-платники єдиного податку, другої, третьої та четвертої груп, які здійснюють операції за допомогою готівки або банківських карток, із 1 січня зобов'язані застосовувати реєстратори розрахункових операцій (РРО чи ПРРО).
Застосування касових апаратів залежить від обсягів обороту та виду діяльності.
У разі порушення закону, до ФОПів будуть застосовуватись штрафні санкції.
При першому порушенні доведеться заплатити штраф у розмірі 100% від суми чека, при другому та наступних – у розмірі 150% від суми чека.
Штрафи будуть накладатися у разі:
- непроведення розрахунково-касових операцій через РРО/ПРРО з фіскальним режимом роботи;
- невидачі розрахункового документа (у паперовій та/або електронній формі);
- проведення розрахункової операції без занесення у розрахункову книжку на окремому господарському об'єкті ФОПа;
- проведення розрахункових операцій з використанням касового апарату або розрахункових книг на неповну суму вартості товарів;
- продаж підакцизних товарів без попереднього програмування кожного найменування.
- ненадання звітності з РРО.
Також нагадаємо, що починаючи 8 січня 2022 році в Україні набирають чинності поправки до законодавства, внаслідок чого роботодавці каратимуться штрафом за вказівку у вакансіях певної статі – лише чоловік чи тільки жінка.
Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення змін до Закону України «Про рекламу» щодо протидії дискримінації за ознакою статі» (№3427).
Читайте також:
- Жіночко, вас розшукує військкомат! Чи видадуть українкам зброю
- Митники почали штрафувати власників ще одного виду «євроблях»
- Як зміняться податки для ФОПів у 2022 році
- Підсумки року: в Україні зареєстровано менше нових компаній, ніж у 2020
- Податковий режим «Дія Сіті»: IT-сфера України запрацює по-новому