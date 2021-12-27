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    Касові апарати для ФОП: які штрафи загрожують підприємцям за порушення

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    При першому порушенні доведеться заплатити штраф у&nbsp;розмірі 100% від суми чека - Касові апарати для ФОП: які штрафи загрожують підприємцям за порушення
    При першому порушенні доведеться заплатити штраф у розмірі 100% від суми чека
    фото з відкритих джерел

    У разі порушення закону, до ФОПів будуть застосовуватись штрафні санкції

    Підприємці-платники єдиного податку, другої, третьої та четвертої груп, які здійснюють операції за допомогою готівки або банківських карток, із 1 січня зобов'язані застосовувати реєстратори розрахункових операцій (РРО чи ПРРО).

    Застосування касових апаратів залежить від обсягів обороту та виду діяльності.

    У разі порушення закону, до ФОПів будуть застосовуватись штрафні санкції.

    При першому порушенні доведеться заплатити штраф у розмірі 100% від суми чека, при другому та наступних – у розмірі 150% від суми чека.

    Штрафи будуть накладатися у разі:

    • непроведення розрахунково-касових операцій через РРО/ПРРО з фіскальним режимом роботи;
    • невидачі розрахункового документа (у паперовій та/або електронній формі);
    • проведення розрахункової операції без занесення у розрахункову книжку на окремому господарському об'єкті ФОПа;
    • проведення розрахункових операцій з використанням касового апарату або розрахункових книг на неповну суму вартості товарів;
    • продаж підакцизних товарів без попереднього програмування кожного найменування.
    • ненадання звітності з РРО.

    Також нагадаємо, що починаючи 8 січня 2022 році в Україні набирають чинності поправки до законодавства, внаслідок чого роботодавці каратимуться штрафом за вказівку у вакансіях певної статі – лише чоловік чи тільки жінка.

    Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення змін до Закону України «Про рекламу» щодо протидії дискримінації за ознакою статі» (№3427).

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    Теги: податки торгівля гроші бізнес штраф
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    Касові апарати для ФОП: які штрафи загрожують підприємцям за порушення