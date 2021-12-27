Касові апарати для ФОП: які штрафи загрожують підприємцям за порушення

При першому порушенні доведеться заплатити штраф у розмірі 100% від суми чека

У разі порушення закону, до ФОПів будуть застосовуватись штрафні санкції

Підприємці-платники єдиного податку, другої, третьої та четвертої груп, які здійснюють операції за допомогою готівки або банківських карток, із 1 січня зобов'язані застосовувати реєстратори розрахункових операцій (РРО чи ПРРО).

Застосування касових апаратів залежить від обсягів обороту та виду діяльності.

У разі порушення закону, до ФОПів будуть застосовуватись штрафні санкції.

При першому порушенні доведеться заплатити штраф у розмірі 100% від суми чека, при другому та наступних – у розмірі 150% від суми чека.

Штрафи будуть накладатися у разі:

непроведення розрахунково-касових операцій через РРО/ПРРО з фіскальним режимом роботи;

невидачі розрахункового документа (у паперовій та/або електронній формі);

проведення розрахункової операції без занесення у розрахункову книжку на окремому господарському об'єкті ФОПа;

проведення розрахункових операцій з використанням касового апарату або розрахункових книг на неповну суму вартості товарів;

продаж підакцизних товарів без попереднього програмування кожного найменування.

ненадання звітності з РРО.

Також нагадаємо, що починаючи 8 січня 2022 році в Україні набирають чинності поправки до законодавства, внаслідок чого роботодавці каратимуться штрафом за вказівку у вакансіях певної статі – лише чоловік чи тільки жінка.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення змін до Закону України «Про рекламу» щодо протидії дискримінації за ознакою статі» (№3427).