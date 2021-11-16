В Україні соняшникова олія найдорожча в Європі

Соняшник зростає та переробляється в Україні, а українці сплачують за олію більше, у Франції

Антимонопольний комітет України вивчає причини зростання цін на олію

За останні 12 місяців соняшникова олія стала рекордсменкою зі зростання вартості. Про це заявили учасники круглого столу в Комітеті Верховної Ради з питань економічного розвитку.

Причини зростання цін на соняшникову олію та механізми протидії цьому обговорили під головуванням народної депутатки Ганни Лічман, керівниці підкомітету з питань регуляторної політики.

«В Україні соняшникова олія найдорожча, – зазначила народна депутатка, посилаючись на результати моніторингу цін у сусідніх Польщі та Румунії, а також у Франції й інших країнах, де олія дешевша на 26–30%, ніж в Україні. – На жаль, за останні 12 місяців чи трохи більше соняшникова олія стала рекордсменкою зі зростання вартості: з приблизно 34 грн./л у середині 2020 року до приблизно 63 грн./л зараз. Українські споживачі не мають жодних вигід від того, що наша країна є найбільшим виробником та експортером олії у світі. Головний аргумент, який ми чуємо – підвищення цін на міжнародних ринках. Як може складатися така ситуація, якщо Україна є найбільшим виробником олії?».

Як відомо, цьогоріч на українському ринку спостерігається зростання роздрібних та оптових цін на соняшникову олію. Однією з причин учасники зустрічі у парламентському комітеті назвали зростання цін на сировину — соняшникове насіння, частка вартості якого сягає у собівартості виробництва олії 85%. За даними Державної служби статистики за січень – жовтень 2021 року ціна соняшникової олії збільшилася на 61,2% порівняно з аналогічним періодом 2020 року.

Наталія Петровська, керівник GR-напрямку Асоціації ритейлерів України, уточнила, що роздрібні мережі понад рік не змінювали свої торговельні націнки – вони не вище 4–5%. Також вона нагадала, що великі ритейлери спільно з урядовими структурами, серед яких Мінекономіки й Антимонопольний комітет, здійснюють моніторинг цін у межах домовленості про підтримку стабільних цін.

«Зараз ми маємо попередню інформацію від виробників, що надалі їхні відпускні ціни не будуть так швидко зростати, як раніше», — додала представниця Асоціації ритейлерів України.

«Антимонопольний комітет України вивчає причини зростання цін на олію», — заявила під час круглого столу Юлія Янова, директорка Департаменту досліджень і розслідувань ринків виробничої сфери, фармацевтики та ритейлу АМКУ.

«П’ять найбільших виробників контролюють близько 75% ринку. З точки зору антимонопольного законодавства така структура містить ознаки стабільної олігополії. Але, незважаючи на це, виробники все одно конкурують між собою. Тому недоречно говорити про монополію на ринку. АМКУ стежить за ринками соціально значущих товарів. Ми з власної ініціативи розпочали вивчення підвищення цін. На сьогодні це дослідження триває. Враховуючи структуру ринку, найбільш імовірне порушення конкуренції — антиконкурентні узгоджені дії у вигляді схожих дій», – сказала представниця АМКУ щодо синхронного підвищення цін на соняшникову олію.

Степан Капшук, генеральний директор Асоціації «Укроліяпром», розповів про можливості для зниження вартості сировини.

«Спекулянти наживаються на українцях та українській землі?» – поставила йому запитання головуюча Ганна Лічман.

«А я ніколи цього не приховував! – відповів керівник Асоціації «Укроліяпром». – Вирощування соняшнику дає надприбутки!»

«На жаль, ринок не зміг врегулювати ціну. Сьогодні ми отримали багато підтверджень, що і держава не змогла врегулювати вартість цього важливого товару. Тому я пропоную все-таки додати соняшникову олію до переліку соціально значущих товарів, який зафіксований урядовою постановою № 341 та підпадає під державне цінове регулювання, адже це один із базових продуктів харчування для українців. Пропоную, колеги, попрацювати над цією проблематикою, щоб держава змогла втрутитися в регулювання вартості сировини, забезпечивши українцям соняшникову олію за нормальною ціною, яка співставна з їхнім рівнем життя. Соняшник зростає та переробляється в Україні, а українці сплачують за олію більше, у Франції. Ця ситуація потребує втручання держави з урахуванням того, що ми сьогодні почули», — сказала головуюча Ганна Лічман, підбиваючи підсумки зустрічі.

Нагадаємо, раніше прогнозувалося, що соняшникова олія в Україні подорожчає до 100 грн.