Голова Аудиторської служби зробив шокуюче зізнання: сьогодні ми штрафуємо тільки чесних

Геннадій Пліс: «Треба змінювати законодавство»

За чинної законодавчої бази державні аудитори мають можливість накладати штрафні санкції лише на тих людей, хто погодився надати доступ до своїх персональних даних. На цю проблему під час інтерв’ю «Главкому» звернув увагу голова Державної аудиторської служби Геннадій Пліс.

«За час, що я працюю головою служби, ми встановили порушення законодавства в 15570 процедурах закупівель вартістю 264 млрд. Серед них суттєві порушення, що вплинули на визначення переможця на тендерах, – 10257 на суму 165 млрд. При цьому до адміністративної відповідальності були притягнуті лише 639 осіб. При 15 тис. порушень! Так виходить, що на сьогодні ми штрафуємо тільки чесних – тих, хто надає доступ до персональних даних. А нечесні нам цей доступ просто не надають», – наголосив чиновник.

До того ж, за словами Геннадія Пліса, варто запровадити відповідальність за порушення у господарській діяльності саме для юридичних осіб.

«Бо ми ж розуміємо, що ситуацією «рулить» керівник підприємства, а штрафуємо ми уповноважену особу», – зазначив Пліс.

Також керівник Державної аудиторської служби вказав на ще один суттєвий недолік чинного законодавства, що не дає змоги ефективно протидіяти зловживанням на державних підприємствах.

«Треба змінювати законодавство. Бо ми чітко фіксуємо порушення при визначенні переможця тендеру, а гроші за цими договорами все одно проплачуються. Штрафувати не можна, бо люди просто не надають персональні дані і фактично ми фінансуємо відкати. Ми ж хочемо законодавчо (проєкт № 6331) за наявності порушень просто заборонити фінансування закупівель через казначейство. Тоді і мотивація це робити зникне. Хай доводять, що порушення усунуто чи оскаржують його в суді. Інакше навіщо ми взагалі працюємо?», – пояснив посадовець.

Нагадаємо, аудит «коронавірусних» витрат на МВС виявив порушень на 26,5 млн грн.