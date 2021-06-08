Аудит «коронавірусних» витрат на МВС виявив порушень на 26,5 млн грн

Найбільше коштів з коронавірусного фонду отримала поліція

Держаудитслужба під час перевірки витрат з Covid-фонду у 2020 році на потреби Міністерства внутрішніх справ виявила порушень та проблемних питань на суму 26,5 млн грн, з яких порушень на суму 6,6 млн грн усунуто під час перевірки. 10,3 млн грн вважаються втратами.

Про це йдеться у звіті Держаудитслужби про результати перевірки використання коштів Фонду боротьби з Covid-19, підготовленого для Міжнародного валютного фонду, повідомляє StateWatch.

Результати перевірки Держаудитслужбою витрат з Covid-фонду на потреби МВС

Об’єктами аудиту стали територіальні органи МВС, Нацполіції, Нацгвардії, Держприкордонслужби Держслужби з надзвичайних ситуацій, яким протягом 2020 року було виділено на доплати 4,7 млрд гривень. З отриманих коштів відомство не витратило лише 6 млн гривень, показавши найбільшу результативність та швидкість з витрачання коштів Covid-фонду.

«Аудитори провели велику роботу, поряд з тим у звітах для МВФ не проаналізована основна аномалія витрат з Covid-фонду, а саме: виплати на поліцію під час боротьби з пандемією за загальним об’ємом були не набагато менше ніж виплати медичному персоналу і часто платилися швидше та ефективніше, ніж медикам, які рятували пацієнтів», – відмітили особливість аудиту в StateWatch.

Лідером за чисельністю працівників, які отримали доплати та за середнім розміром виплат на 1 працівника є Національна поліція України. Доплати отримали 93 422 працівника, середній розмір виплати на одну особу становить 32 333 грн.

Серед основних порушень аудитори виокремили:

Територіальними органами МВС здійснювались доплати на суму 7,7 млн грн до заробітних плат медичним та іншим працівникам за рахунок коштів Covid-фонду за відсутності в закладах охорони здоров’я МВС хворих з пневмоніями та осіб з підозрою або діагностованим Covid-19.

Окремі заклади охорони здоров’я МВС здійснювали виплати на суму 2,1 млн грн за відсутності підтвердження безпосередньої зайнятості працівників на роботах з ліквідації Covid-фонду.

Низка закладів охорони здоров’я МВС встановили доплати до заробітної плати медичним та іншим працівникам за час перебування у відпустці, на лікарняному, навчанні тощо на суму 0,3 млн грн.

Встановлено низку фактів нарахування та виплати додаткової доплати до грошового забезпечення військовослужбовцям за час перебування у відпустці, на лікарняному, навчанні тощо, що призвело до втрат 3 млн грн.

Окремі територіальні органи Нацполіції та Держприкордонслужби за відсутності підтвердження фактів забезпечення правопорядку і безпеки в умовах безпосереднього контакту з населенням та через подання керівниками цих органів недостовірної інформації, нарахували та виплатили додаткові доплати у завищеному розмірі на суму 3,6 млн грн.

Допущено випадки виплати додаткової доплати військовослужбовцям без урахування пропорційності часу, в який вони забезпечували порядок та безпеку громадян у умовах безпосереднього контакту з населенням на суму 1,5 млн грн.

За матеріалами аудиторів 51 матеріал переданий в правоохоронні органи.