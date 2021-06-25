Санкції проти Фірташа. Група компаній мільярдера оприлюднила звернення до своїх партнерів та працівників

Група компаній Дмитра Фірташа Group DF звернулася до своїх ділових партнерів та співробітників підприємств

«Група й надалі буде забезпечувати стабільну роботу для більш ніж 50 тисяч співробітників наших підприємств: виплачувати гідну заробітну плату та надавати соціальні гарантії»

25 червня 2021 року група компаній Дмитра Фірташа Group DF звернулася до своїх ділових партнерів та співробітників підприємств.

Ось повний текст звернення з офіційного сайту Group DF.

«Звернення Group DF International, австрійського холдингу, який належить Дмитру Фірташу, до контрагентів, партнерів та співробітників Групи.

Шановні контрагенти, партнери та співробітники підприємств, що входять до Group DF!

24 червня 2021 року було опубліковано Указ Президента України, яким запроваджено персональні санкції щодо акціонера Групи, а також санкції щодо однієї з компаній Групи. Ми впевнені, що ці санкції введені абсолютно несправедливо, але ми не маємо наміру детально коментувати рішення РНБО в цьому зверненні. Перш за все, Група заявляє, що ми та наші бізнеси працюють у звичайному режимі, виконують та будуть продовжувати виконувати свої зобов'язання, як перед споживачами нашої продукції, так і перед десятками тисяч співробітників і їх сім'ями.

Ми націлені на виконання контрактних зобов'язань з поставки продукції та надання послуг всіх бізнесів Групи: азотного, титанового, газового, логістичного, портового та інших.

Компанії Групи виробляють, відвантажують та доставляють мінеральні добрива десяткам тисяч підприємств аграрної галузі, які забезпечують всю Україну продовольством; постачають сировину і товари багатьом великим вітчизняним та іноземним промисловим підприємствам; перевалюють міжнародні вантажі в нашому порту. Наші бізнеси вносять свій внесок в зростання експорту українських товарів за кордон.

Група й надалі буде забезпечувати стабільну роботу для більш ніж 50 тисяч співробітників наших підприємств: виплачувати гідну заробітну плату та надавати соціальні гарантії.

Запевняємо вас, що плани та пріоритети Групи залишаються незмінними. Ми будемо продовжувати розвивати наші бізнеси на території України та в інших країнах, де Група веде діяльність.

Ми – сильний соціально відповідальний бізнес, перш за все завдяки вам – нашим співробітникам і бізнес-партнерам».

Group DF — міжнародна група компаній, активи якої зосереджені в хімічній промисловості, виробництві титану, газовому та банківському секторах. Крім цього, група має інтереси ще в кількох галузях: агросектор, медійний бізнес, виробництво кальцинованої та харчової соди, секторі енергетичної інфраструктури та нерухомості.

Читайте також: