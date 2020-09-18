Голова Нацбанку розповів, що буде далі з обліковою ставкою



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Глава НБУ Кирило Шевченко запевняє, що центробанк залишається незалежним технократичним інститутом

Подальші рішення НБУ щодо облікової ставки залежать від ситуації з коронавірусом

Голова Національного банку України Кирило Шевченко заявляє, що НБУ фокусується на збереженні низької інфляціі, а плаваюче курсоутворення – важливий елемент політики банку.

Про це він сказав під час зустрічі із керівниками установ-членів Форуму провідних міжнародних фінансових установ (FLIFI), повідомляє пресслужба НБУ.

Шевченко нагадав, що упродовж останніх монетарних засідань НБУ зберігав облікову ставку на рівні 6%.

«У тих умовах – це оптимальне рішення. З одного боку, воно спрямоване на підтримку помірної інфляції упродовж цього та наступних років, а з іншого – залишає простір для зниження відсоткових ставок в економіці. Тож політика НБУ має стимулюючий характер», - сказав він.

За його словами, подальші рішення залежать від розвитку ситуації з коронавірусом.

Як повідомлялося, Шевченко розраховує на отримання одного траншу кредиту МВФ у 2020 році.

Нагадаємо, Україна може отримати черговий транш МВФ у грудні цього року.

Зазначимо, ще 10 вересня у МВФ не змогли назвати дату нового траншу.

Разом з тим, агентство Fitch підтвердило прогноз падіння економіки України.



