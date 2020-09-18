  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    Голова Нацбанку розповів, що буде далі з обліковою ставкою

    • Розсилка
    Глава НБУ Кирило Шевченко запевняє, що&nbsp;<span>центробанк залишається незалежним технократичним інститутом</span> - Голова Нацбанку розповів, що буде далі з обліковою ставкою
    Глава НБУ Кирило Шевченко запевняє, що центробанк залишається незалежним технократичним інститутом

    Подальші рішення НБУ щодо облікової ставки залежать від ситуації з коронавірусом

    Голова Національного банку України Кирило Шевченко заявляє, що НБУ фокусується на збереженні низької інфляціі, а плаваюче курсоутворення – важливий елемент політики банку.

    Про це він сказав під час зустрічі із керівниками установ-членів Форуму провідних міжнародних фінансових установ (FLIFI), повідомляє пресслужба НБУ.

    Шевченко нагадав, що упродовж останніх монетарних засідань НБУ зберігав облікову ставку на рівні 6%.

    «У тих умовах – це оптимальне рішення. З одного боку, воно спрямоване на підтримку помірної інфляції упродовж цього та наступних років, а з іншого – залишає простір для зниження відсоткових ставок в економіці. Тож політика НБУ має стимулюючий характер», - сказав він.

    За його словами, подальші рішення залежать від розвитку ситуації з коронавірусом.

    Як повідомлялося, Шевченко розраховує на отримання одного траншу кредиту МВФ у 2020 році.

    Нагадаємо, Україна може отримати черговий транш МВФ у грудні цього року.

    Зазначимо, ще 10 вересня у МВФ не змогли назвати дату нового траншу.

    Разом з тим, агентство Fitch підтвердило прогноз падіння економіки України.


    МВФ Національний банк Кирило Шевченко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies