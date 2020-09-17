У Раді сказали, коли Україна може отримати черговий транш МВФ
За словами Гетманцева, Україна виконала більшість «структурних маяків» для отримання траншу
Україна може отримати черговий транш МВФ у грудні цього року.
Про це в ефірі «Українського радіо» заявив глава комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
«Ми мали за програмою МВФ отримати транш у вересні, але очевидно, що цього не станеться. Є надія на те, що наша переговорна команда досягне успіху і ми отримаємо транш у грудні», – сказав нардеп
За словами Гетманцева, Україна виконала більшість «структурних маяків» для отримання траншу. Окремі рішення заплановано на жовтень і листопад, зокрема, внесення змін до закону про банки, які уточнять повноваження Нацбанку і додатково врегулюють вимоги і нормативи комерційних банків.
«Другий момент – дуже суперечливе вимога МВФ, яка є в меморандумі і стосується внесення змін до законодавства про статус Вищої ради правосуддя. Воно передбачає створення певного органу, який би робив оцінку по ВРП і персонального складу», – додав депутат.
Гетманцев нагадав, що ще одне зобов'язання України перед МВФ – створення Бюро економічної безпеки, яке до кінця року замінить податкову міліцію.
Нагадаємо, ще 10 вересня у МВФ не змогли назвати дату нового траншу.
Як повідомлялося, агентство Fitch підтвердило прогноз падіння економіки України.
До слова, 3 вересня голова Нацбанку розповів, коли чекати місію МВФ і новий транш.