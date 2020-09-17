У Раді сказали, коли Україна може отримати черговий транш МВФ



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Україна може отримати транш МВФ наприкінці цього року

За словами Гетманцева, Україна виконала більшість «структурних маяків» для отримання траншу

Україна може отримати черговий транш МВФ у грудні цього року.

Про це в ефірі «Українського радіо» заявив глава комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

«Ми мали за програмою МВФ отримати транш у вересні, але очевидно, що цього не станеться. Є надія на те, що наша переговорна команда досягне успіху і ми отримаємо транш у грудні», – сказав нардеп

За словами Гетманцева, Україна виконала більшість «структурних маяків» для отримання траншу. Окремі рішення заплановано на жовтень і листопад, зокрема, внесення змін до закону про банки, які уточнять повноваження Нацбанку і додатково врегулюють вимоги і нормативи комерційних банків.

«Другий момент – дуже суперечливе вимога МВФ, яка є в меморандумі і стосується внесення змін до законодавства про статус Вищої ради правосуддя. Воно передбачає створення певного органу, який би робив оцінку по ВРП і персонального складу», – додав депутат.

Гетманцев нагадав, що ще одне зобов'язання України перед МВФ – створення Бюро економічної безпеки, яке до кінця року замінить податкову міліцію.

Нагадаємо, ще 10 вересня у МВФ не змогли назвати дату нового траншу.

Як повідомлялося, агентство Fitch підтвердило прогноз падіння економіки України.

До слова, 3 вересня голова Нацбанку розповів, коли чекати місію МВФ і новий транш.