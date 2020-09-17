З початку року Нацбанк випустив у обіг 19 пам'ятних монет



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Пам’ятні монети у цьому році були випущені номіналами від 2 до 20 гривень

Загальний тираж монет близько 2,5 млн штук

З початку поточного року Національний банк України випустив в обіг 19 пам’ятних монет загальним тиражем близько 2,5 млн штук. Про це у відповіді на інформаційний запит УНН повідомили у пресслужбі НБУ.

«З початку 2020 року Національний банк випустив у обіг 19 найменувань пам’ятних монет загальним тиражем 2 432 500 штук», – сказано у відповіді на запит.

Зазначається, що із них:

нейзильберових монет – 11 найменувань у загальній кількості 415 000 штук;

срібних монет – 6 найменувань у загальній кількості 17 500 штук;

монет зі сплаву на основі цинку – 2 найменування у загальній кількості 2 000 000 штук.

«У 2020 році Національний банк випускав у обіг пам’ятні монети номіналами 2, 5, 10 та 20 грн», – додається у повідомленні.

Нагадаємо, що НБУ вилучає з обігу банкноти та монети випуску до 2003 року.

Нагадаємо, що в Україні з’явиться мільйон нових пам’ятних монет.

Раніше повідомлялося,що на початку червня Нацбанк повідомляв, що продав всі сувенірні срібні банкноти номіналом 1000 гривень.

Національний банк України 20 травня випустив сувенірну банкноту зі срібла. Монета відтворила дизайн банкноти номіналом 1000 гривень зразка 2019 року.

Також в Україні з 2 червня ввійшла в обіг пам’ятна срібна монета номіналом 10 гривень, що має незвичайний дизайн, бо на ній зображений нічний метелик совка розкішний.

До слова, Національний банк України у 2016 році реалізував 1,13 млн пам’ятних монет на суму 170 млн гривень. Ця сума вдвічі перевищує дохід від реалізації пам’ятних монет у 2015 році.