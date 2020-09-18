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    Економіка та фінанси

    Нацбанк посилив гривню вперше з початку осені: курс валют на 18 вересня

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    <p>НБУ посилив офіційний курс гривні до долара до 28,1127 грн/дол.</p> - Нацбанк посилив гривню вперше з початку осені: курс валют на 18 вересня

    НБУ посилив офіційний курс гривні до долара до 28,1127 грн/дол.

    Національний банк зміцнив офіційний курс, незважаючи на просідання гривні на міжбанку

    Національний банк України на п'ятницю, 18 вересня, зміцнив офіційний курс гривні до європейської валюти до 33,1744 грн/євро, порівняно з 33,3877 грн/євро днем раніше.

    Про це йдеться в повідомленні НБУ.

    Офіційний курс гривні до долара НБУ посилив до 28,1127 грн/дол., порівняно з 28,1195 грн/дол. днем раніше.

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    На міжбанківському ринку протягом торгової сесії в четвер, 17 вересня, котирування долара в купівлі піднялися з 28,02 грн. до 28,13 грн, в продажу – з 28,04 грн до 28,15 грн.

    Котирування євро в купівлі підвищилися з 32,9851 грн до 33,2159 грн, в продажу – з 33,0058 грн до 33,2395 грн.

    Зазначимо, що починаючи з 28 серпня офіційний курс гривні знижувався кожного робочого дня з рівня 27,38 гривні за долар.

    Найнижчий курс гривні у 2020 році був зафіксований 30 березня – 28,18 грн за долар.

    Нагадаємо, напередодні гривня впала до найнижчої позначки за пів року.

    До слова, проєкт Державного бюджету України на 2021 рік розрахований на обмінному курсі 29,1 гривень за долар.

    Як повідомлялося, з 7 по 11 вересня Нацбанк викупив на міжбанківському валютному ринку всього $22,5 млн за єдиним курсом. Продавати валюту з резервів не довелося. 

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