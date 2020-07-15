Гривня продовжує падіння: офіційний курс на 15 липня



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Гривня здешевіла ще на 6 копійок

На середу, 15 липня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 27,14 грн/$, послабивши гривню майже на 6 копійок.

Про це свідчать дані на сайті Нацбанку.

Так, офіційний курс гривні до долара на 15 липня встановлено на рівні 27,1436 гривень за долар (+0,0553 грн). При цьому курс долара на 14 липня становив 27,0883 гривень за 1 долар.

Офіційний курс гривні до євро встановлено на рівні 30,8745 грн/євро. На 13 липня курс становив 30,687 грн/євро.

Нагадаємо, 3 липня Верховна Рада звільнила Якова Смолія з посади голови Нацбанку.

Нардеп фракції «Слуга народу» Олександр Качура повідомив, що президент Володимир Зеленський презентував «слугам» кандидатів на голів Нацбанку і АМКУ. Однак ім'я кандидата на посаду керівника Нацбанку досі не оголошено.

Разом з тим раніше голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія повідомив, що Верховна Рада може розглянути кадрові питання у п'ятницю, 17 липня. Зокрема, голову НБУ поки не обиратимуть, а обиратимуть віцепрем'єра з промисловості та голову Антимонопольного комітету.

У Міністерстві фінансів вважають, що відставка голови Національного банку Якова Смолія не вплине на курс національної валюти.

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