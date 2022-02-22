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    Економіка та фінанси

    Гривня відреагувала на вторгнення в Україну: який курс в обмінниках

    Гривня відреагувала на вторгнення в Україну: який курс в обмінниках
    фото Олексій Воронцов/Facebook

    Купити американську валюту в середньому можна за курсом 28,41 грн за дол

    В обмінних пунктах Києва зранку, 22 лютого, долари можна було придбати за ціною 29,40 грн/дол. По відношенню до євро гривня ослабла на 20 копійок – до 32,70 грн/євро.

    Купити американську валюту в середньому можна за курсом 28,41 грн за дол., євро-32,15 грн.

    Як повідомлялося, Національний банк України на вівторок, 22 лютого, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 28,48 грн / дол., тобто гривня ослабла на 14 копійок у порівнянні з попереднім показником.

    Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на вівторок встановлений на рівні 32,29 грн/євро, таким чином гривня ослабла на 9 копійок у порівнянні з попереднім показником.

    У той же час, на міжбанківському валютному ринку котирування гривні до долара встановилися на рівні 28,47/28,49 грн/дол., до євро – на рівні 32,30/32,32 грн / євро.

    Як повідомлялося, акції російських компаній 21 лютого впали до рекордних показників після обстрілів російською стороною окупованих територій на сході України т

    Нагадаємо, курс долара демонструє нестабільність на тлі російської агресії. Раніше представник Банкової повідомив, чого чекати від курсу долара найближчим часом.

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    Теги: Національний банк курс валют банк гривня НБУ
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    Гривня відреагувала на вторгнення в Україну: який курс в обмінниках