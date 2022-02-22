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    Путін обвалив рубль: російська валюта стала найбільш нестабільною у світі

    Настрій інвесторів погіршується &ndash; вони просто йдуть з російського ринку - Путін обвалив рубль: російська валюта стала найбільш нестабільною у світі
    Настрій інвесторів погіршується – вони просто йдуть з російського ринку
    фото із російських ЗМІ

    Геополітика залишається головним фактором, який негативно впливає на російський рубль

    Російський рубль став найбільш нестабільною валютою у світі після новин про визнання президентом РФ Володимиром Путіним «Л/ДНР». На вечір 21 лютого курс долара щодо рубля під час торгів склав 79-80 рублів. Про це йдеться у матеріалі російського РБК.

    Зазначається, що на тлі загострення геополітичної ситуації волатильність російської національної валюти приблизилась до максимальної позначки з початку пандемії – 20,7% (у січні), до 14 лютого зросла до 24,3%.

    Відтоді рубль залишається у лідерах серед світових валют щодо цього індикатора, йдеться у даних Bloomberg.

    Зростаюча загроза нової ескалації з боку Росії в Україні ще сильніше погіршила очікування інвесторів. Волатильність зростала разом з падінням курсу.

    О 14:00 21 лютого вона досягнула 28,78%, до 17:20, після повідомлень про ліквідацію «українських диверсантів» у Ростовській області, цей показник досягнув вже 33,55%. Він продовжив зростати на тлі оголошеного Путіним Радбезу з приводу визнання «Л/ДНР».

    За винятком пандемійного піку у березні 2020 року, волатильність рубля не піднімалась вище позначки 30% з лютого 2015 року. Найвищий показник був у грудні 2014 року.

    Геополітика залишається головним фактором, який негативно впливає на російський рубль, кажуть аналітики.

    І російська валюта, й ринок в цілому жваво реагують на поточний інформаційний порядок денний, настрій інвесторів погіршується – і вони просто йдуть з російського ринку.

    Напередодні ми повідомляли, що російські ринки, компанії та рубль стрімко обвалились.

    Ввечері 21 лютого президент РФ Володимир Путін після засідання Ради Безпеки РФ виступив із зверненням, у фіналі якого повідомив, що прийняв рішення про визнання «ЛДНР». Невдовзі російський диктатор та ватажки окупаційних утворень підписали відповідні документи.

    А ще Путін дав добро на введення військ в Україну: опубліковано укази.

    Джонсон вважає, що вторгнення Росії в Україну може відбутись у найближчі години

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    Теги: Росія курс валют економіка Путін криза
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    Путін обвалив рубль: російська валюта стала найбільш нестабільною у світі