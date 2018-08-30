Гроші на вітер. ДП «Енергоринок» підписало угоду з інвестором однієї найпотужніших вітрових електростанцій (ДОКУМЕНТ) документ

Після скандалу компанія Eurocapе відмовилася від нечуваних преференцій, наданих НКРЕКП

Cкандальна історія навколо надання нечуваних преференцій потенційному інвестору «зеленої» енергетики з Монако - Eurocapе New Energy отримала своє завершення. 10 серпня ДП «Енергоринок» та компанія Eurocapе підписали договір купівлі-продажу електроенергії на загальних умовах, що діють для всіх інших гравців на цьому ринку. Нагадаємо, компанія Eurocapе має намір завести американські інвестиції під егідою OPIC – Корпорації приватних закордонних інвестицій при уряді США - на будівництво потужної вітрової електростанції у Запорізькій області. Відповідним листом ДП «Енергоринок» поінформував усі структури, причетні до цієї історії – КМУ, АМКУ, НКРЕКП, Посольство США, НАБУ, СБУ та ін.

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Компанія Eurocapе обіцяє збудувати в Запорізькій області одну з найпотужніших вітроелектростанцій України. На реалізацію цього проекту Корпорація закордонних приватних інвестицій США (ОРІС) наприкінці минулого року ухвалила рішення надати кредит на $150 млн та страхування, з можливістю перестрахування на суму до $320 млн

Січнева постанова НКРЕКП не знадобилася?

«Главком» вже писав про скандал, який спровокувала Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). 9 січня 2017 року своєю постановою №1 вона прийняла зміни до так званого примірного договору між ДП «Енергоринок» та потенційними виробниками електроенергії з відновлюваних джерел енергії. Суть скандальних змін зводилась до того, що потенційний інвестор «зеленої» енергетики – на цю роль претендувала Eurocapе New Energy (зареєстрована в Монако) – отримує право розірвати договір на власний розсуд на будь-яких законних підставах, а ДП «Енергоринок» повинен був би компенсувати збитки через припинення договору. Платіж мав покрити кредит інвестора з усіма нарахованими та несплаченими відсотками, усі суми, що підлягають сплаті контрагентам з хеджування, усі інші витрати та втрати, які зазнають кредитори та банки. По суті, НКРЕКП своїм рішенням намагався зробити державне підприємство «Енергоринок» державним гарантом повернення інвестицій приватній компанії Eurocapе.

Намагаючись зупинити спробу порушення законодавства, наприкінці минулого року Національне антикорупційне бюро України, Антимонопольний комітет та інші структури зверталися з відповідними застереженнями в НКРЕКП, проте постанова все ж була прийнята.

Після публікації «Главкома» та розголосу постанову не вдалось застосувати при укладанні угоди Eurocapе New Energy. Отже, тепер було б логічно взагалі скасувати її, адже ще в когось може виникнути бажання нею скористатися, що завдасть мільярдних збитків енергоринку України. Відповідне звернення до НКРЕКП Рада оптового ринку електричної енергії (ОРЕ) ухвалила на своєму засіданні 21 серпня – цей лист потрапив у розпорядження редакції «Главкома».

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Що таке примірний договір?

У вересні 2017 року НКРЕКП вже ухвалювала низку змін до примірного договору між ДП «Енергоринок» та потенційним виробником електроенергії з відновлюваних джерел енергії. Це дозволило, зокрема підписувати такий договір в т.ч. з компаніями, які лише планують будувати «зелені» енергетичні об’єкти – по суті він є попереднім договором з потенційним інвестором, який, не будучи учасником енергоринку України, не маючи ліцензії на свою майбутню діяльність, може звернутися з цим документом до міжнародних фінансових установ і отримати кредит на спорудження «зеленого» енергетичного об’єкта в Україні, де тарифи, скажімо, на вітроенергетику вдвічі вищі, ніж у країнах Європи.

Із запровадженням вересневої редакції примірного договору різко зріс потік охочих будувати альтернативні електростанції. На середину серпня 2018 року кількість діючих договорів з виробниками електроенергії з альтернативних джерел зросла до 258. Крім того, з виробниками «зеленої» енергії підписано 154 попередніх договорів, плюс ще 29 – на стадії оформлення.