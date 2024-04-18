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«Гарпок» та «Укренерго» мають прискоритись з визначенням обсягу компенсацій зеленій генерації – адвокатка

Іван Гавриляк
glavcom.ua
«Гарпок» та «Укренерго» мають прискоритись з визначенням обсягу компенсацій зеленій генерації – адвокатка
Ольга Савченко, партнерка Юридичної компанії Altelaw
фото: altelaw.com

Затягування із затвердженням документів між «Гарпоком» та «Укренерго» шкодить інвестиціям в розподілену генерацію – Савченко

Держпідприємство «Гарантований покупець» та компанія «Укренерго» мають прискоритись із затвердженням між собою актів щодо обсягу небалансів, оскільки вони були зобов’язані зробити це в термін до 1 квітня 2024 року і зволікання у цьому питанні шкодить галузі зеленої енергетики. Про це заявила Ольга Савченко, партнерка Юридичної компанії Altelaw.

«До 1 квітня виробники мали вже отримати акти із сумами небалансів за попередні періоди. Проте навіть ці два підприємства («Укренерго» та «Гарпок» – ред.) між собою поки ці зобов'язання не виконали, акти не підписали», – сказала Савченко.

За її словами, таким чином було порушене законодавство, а також постанова Нацкомісії з питань енергетики №178. Водночас, розповідає Савченко, інвестори очікують, що питання все ж буде вирішене якнайшвидше.

Вона підкреслює, що державні компанії не комунікують в достатньому обсязі з галуззю ВДЕ, а затримку з підписанням актів виправдовують складністю процесу, особливо з урахуванням потреби вирішення питань по зеленим електростанціям, що знаходяться в тимчасовій окупації.

«Такі попередні пояснення, але конкретики ніякої немає. Я би сказала, що це частково і бездіяльність. Підписання цих актів допоможе затвердити нарешті розмір послуги регулятором за весь цей період із 8.09.22. А після затвердження розміру послуги виникне відповідне зобов'язання по оплаті даної послуги (компенсації галузі ВДЕ – ред.)», – зазначила Савченко.

Також вона розповіла, що виробники зеленої електроенергії вже звертаються до суду щодо стягнення заборгованості, що накопичилась до вересня 2022 року і виграють справи з даного питання.

«На позаминулому тижні навіть вийшла постанова Касаційного господарського суду, якою чітко врегульовано, що зобов'язання Гарантованого покупця є безперечними, вони мають виконуватися, не дивлячись на дію наказів Міненерго №206 і №140, які вже втратили чинність», – пояснила адвокатка.

«Я думаю, що ця затримка насправді полягає в бажанні відтягнути дату настання зобов’язання (перед виробниками зеленої електроенергії – ред.)», – резюмувала Савченко.

Нагадаємо, недоплата «Гарантованого покупця» підприємствам зеленої енергетики за 2023 рік складає 25%, за 2022 рік – майже 45%.

Як зазначають експерти, «Укренерго» та «Гарпок» тривалий час ухиляються від визнання заборгованості перед підприємствами зеленої генерації. Зазначається, що непідписання актів є механізмом, який дає можливість держкомпаніям не визнавати боргу перед галуззю ВДЕ.

Теги: Укренерго Міненерго

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