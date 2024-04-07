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Уряд має зупинити процес посилення боргової кризи у зеленій енергетиці – адвокат

Дарія Демяник
glavcom.ua
Уряд має зупинити процес посилення боргової кризи у зеленій енергетиці – адвокат
Підприємства зеленої енергетики будуть мати високий ризик фінансового дефолту у разі зупинки підтримки галузі через компанію «Укренерго»
фото: depositphotos.com

Кабміну треба скасувати ініціативу, яка критично збільшить борги у зеленій енергетиці – Савченко

Кабінет міністрів України має скасувати ініціативу щодо фінансування галузі зеленої енергетики через окремий спецрахунок замість існуючого механізму підтримки через компанію «Укренерго», оскільки це призведе до критичного накопичення заборгованостей у галузі та колапсу роботи зелених електростанцій. Про це заявила Ольга Савченко, партнерка Юридичної компанії ALTELAW.

«Декілька місяців ведеться мова про те, аби із тарифу на передачу Укренерго виокремити вартість послуги, яку сплачує Укренерго за збільшення виробництва електричної енергії з альтернативних джерел, і покласти оплату цієї послуги на споживача, тобто на бізнес в основному», – заявила Савченко.

За її словами, відповідна ініціатива спочатку обговорювалася у рамках окремих робочих груп, а потім, попри негативний відгук до цієї ідеї з боку учасників ринку ВДЕ, це вилилось у складову плану України Ukraine Facility, який затвердив уряд.

«Сам факт і саме такі кроки, які демонструють відсутність діалогу, це, звичайно, такі негативні сигнали», – зазначила експертка.

Вона зазначила, що такого роду ініціативами уряд порушує домовленості з інвесторами в енергетику, які були закріплені меморандумом у 2020 році і які передбачають гарантії держави, щодо незмінності законодавчого і регуляторного поля до 2030 року.

Савченко підкреслила, що держава не надає пояснень і не планує надавати якісь гарантії інвесторам щодо того, що сплата коштів на розвиток ВДЕ не призведе до погіршення існуючої кризи з розрахунками.

«Якщо зараз «Укренерго» якось зобов'язано виплачувати, то просто невідомо, що буде далі», – додала вона. За її словами, існує великий ризик, що промислові споживачі будуть ігнорувати вимогу платити кошти на спецрахунок щодо розвитку ВДЕ, щоб зменшити, а не збільшити свої виробничі витрати, тим паче в умовах війни.

«Звичайно, окремий рядок з оплати ВДЕ, буде викликати тільки негатив. Якщо будуть ще й судові позови, то це повністю обрушить галузь. І ситуація стане ще більш критичною, ніж зараз», – підкреслила Савченко.

Вона пояснила, що поточна модель фінансування галузі ВДЕ не працює повноцінно виключно тому, що загалом в енергоринку є багатомільярдні кругові заборгованості, які треба вирішувати. На думку директорки Європейсько-Українського енергетичного агентства Анастасії Верещинської, підприємства зеленої енергетики будуть мати високий ризик фінансового дефолту у разі зупинки підтримки галузі через компанію «Укренерго», оскільки це порушить гарантованість надходжень і підприємства зеленої енергетики не зможуть розраховуватись за кредитами.

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Теги: бізнес держава фінансування послуги Укренерго

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