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Масований обстріл 22 березня: міністр енергетики назвав мету окупантів

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Масований обстріл 22 березня: міністр енергетики назвав мету окупантів
22 березня росіяни влучили в найбільшу гідроелектростанцію України
фото з відкритих джерел

Атака 22 березня стала наймасштабнішою атакою на енергетику за всю історію

Російські окупанти планували масованим ударом вранці 22 березня спричинити повний блекаут в Україні. Про це сказав міністр енергетики України Герман Галущенко в ефірі телемарафону.

За його словами, атака у п'ятницю, 22 березня, стала «наймасштабнішою за всю історію атак на енергетику».

«Ворог застосував одночасно понад 150 різних засобів ураження. Це суттєве випробування для енергосистеми. Метою цієї атаки було досягнути масштабного блекауту в державі», – сказав глава Міненерго.

Галущенко додав, що наслідки атаки відчули на собі жителі 12 областей України. Найбільше постраждали Харківська, Одеська та Хмельницька області.

Як повідомлялося, на думку міністра енергетики України Германа Галущенка, якщо росіяни мають плани зруйнувати греблю Дніпровської ГЕС, вони намагатимуться атакувати її знову, тож ризик повторних ракетних ударів існує.

Нагадаємо, уночі та зранку 22 березня під масований російський удар потрапили українські енергооб'єкти в низці регіонів України.

Унаслідок обстрілів є пошкодження у Вінницькій, Івано-Франківській, Львівській, Хмельницькій, Запорізькій, Одеській, Дніпропетровській, Харківській областях. Там були аварійні відключення електроенергії. Окрім того, для стабілізації роботи системи в Донецькій, Сумський, Полтавській, Кіровоградській областях застосували відключення, щоб з’ясувати наслідки атак для подальшого відновлення.

До слова, під час атаки зранку 22 березня у Дніпровську ГЕС влучили вісім російських ракет. Станція була виведена з ладу. Згодом вдалося відновити рух легкових автомобілів греблею ДніпроГЕС.

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Теги: ракетна атака блекаут Міненерго окупанти

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