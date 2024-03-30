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«Укренерго» закликає державу вирішити боргову кризу в енергетиці

Іван Гавриляк
glavcom.ua
«Укренерго» закликає державу вирішити боргову кризу в енергетиці
Володимир Кудрицький, голова правління «Укренерго»
фото з відкритих джерел

Будівництво нових енергетичних потужностей в України зупиняє боргова криза в енергетиці – Кудрицький

Україна потребує нових потужностей розподіленої генерації на заміну знищеним росією енергетичним об’єктам і для цього потрібно якнайшвидше вирішити проблему заборгованостей на ринку електроенергії, оскільки вони блокують нові інвестиції в посилення енергетичної безпеки України, заявив голова правління «Укренерго» Володимир Кудрицький. 

«Потрібно створити такі умови, щоб в Україні почали будуватися електростанції нового типу – розосередженої генерації. Це можливо в умовах війни. У нас будуються вітрові парки, сонячні електростанції. Деякі нові технології, які потрібні енергосистемі, і які можуть замінити, наприклад, вугільну генерацію, але для цього потрібні певні регуляторні і економічні умови», – заявив Кудрицький.

За його словами, інвестори, які планують будувати нову розподілену генерацію в Україні, зокрема високоманеврову газову, хочуть розуміти терміни та умови повернення інвестицій і покриття своїх поточних витрат.

«А у нас на ринку борги. І ці борги фактично і є заслоном, який не дозволяє вже досить багато років збудувати те, що енергосистема конче потребує. І цей заслон, я вважаю, в цьому році треба нарешті прибрати», – підкреслив керівник «Укренерго».

Він зазначив, що розподілена генерація може дати країні кращу енергетичну безпеку, оскільки атакувати 15 великих електростанцій, які майже повністю забезпечують країну електроенергією, значно легше та ефективніше для ворога.

«Тому децентралізована генерація стратегічно єдиний шлях, іншого немає. Ми не можемо побудувати конфайнменти над кожною електростанцією, тому що це просто нереалістична задача», – додав Кудрицький.

Він пояснив, що відновлювати пошкоджені потужності теплових електростанцій потрібно, але варто розуміти, що це об’єкти енергетики які були побудовані в 1960 роках і стали застарілі ще в 2000-х роках, тому їм на заміну все ж мають приходити нові енергетичні потужності.

«Проблема полягає в тому, що, на жаль, не можна так сісти і сказати «нове будуйся» – і воно як гриби почнуть в усіх регіонах будуватися маленькі 10-мегаватні електростанції замість великих», – сказав голова правління компанії.

За словами Кудрицького, борги в енергетиці, зокрема, на балансуючому ринку, є основною перепоною для нових інвестицій в енергетику України оскільки є багато регіонів країни, які мають низькі ризики обстрілів.

«Найбільш хоробрі інвестори вже готові зайти. Вони чекають, поки ці зміни, про які я кажу, будуть реалізовані. Вони зможуть показати банкам, які кредитуватимуть це будівництво нових електростанцій, дуже чітку фінансову модель», – підсумував керівник «Укренерго».

Як повідомлялося, 7 листопада 2023 року президент України Володимир Зеленський затвердив рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо заходів із підвищення стійкості енергосистеми та її роботи в зимовий період, де першим до вирішення Кабміном у місячний строк поставлено питання заборгованостей.

Експерти та учасники ринку неодноразово закликали Нацкомісію з питань енергетики, уряд та Міністерство енергетики вирішити кризу кругових боргів на ринку електроенергії, яка сягає декількох десятків мільярдів гривень, адже це ставить під загрозу роботу об’єктів енергетики та не сприяє будівництву нових потужностей.

Теги: інвестиції будівництво технології Україна Укренерго

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