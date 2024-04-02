Цієї зими теплова генерація працювала більше для підтримки енергосистеми під час дефіциту – DiXi Group

Цієї зими майже не було відключень електроенергії

Лапенко зазначила, що відносно тепла погода дала змогу пройти зиму стабільно

Під час цього опалювального сезону теплові електростанції та теплоелектроцентралі працювали більше годин, щоб допомогти енергосистемі під час дефіциту у ній. Про це заявила генеральна менеджерка з організації консультативних послуг у сфері безпеки та стійкості DiXi Group Олена Лапенко.

«Через значну потребу у регулюванні при дефіциті електроенергії у поточному ОЗП енергоблоки ТЕС/ТЕЦ сумарно працювали більше годин, ніж у попередніх періодах», – сказала вона.

Експертка додала, що це призвело до зменшення запасів вугілля, особливо у грудні-січні. Лапенко зазначила, що відносно тепла погода дала змогу пройти зиму стабільно, хоч взимку і був тривалий період низьких температур близько 15 градусів морозу. Вона додала, що цієї зими майже не було відключень електроенергії, а якщо вони й мали місце, то в основному через пошкодження, що були пов’язані з атаками або погодними умовами у грудні-січні.

«Попри втрату більше 17 ГВт встановленої потужності, за 2 роки повномасштабної війни цього сезону всі споживачі, як побутові, так і промислові, могли споживати необхідні обсяги електроенергії», – підкреслила Лапенко.

Раніше у НЕК «Укренерго» заявили, що цієї зими АЕС, ТЕС і ТЕЦ працювали на максимумі. За словами директора з управління ОЕС України, головного диспетчера компанії Віталія Зайченка, теплова та гідрогенерації доклали усіх зусиль для відновлення після обстрілів генеруючого обладнання, щоб українці мали достатньо електроенергії цієї зими.

Напередодні у ДТЕК заявили, що з початку 2024 року теплоелектростанції компанії наростили відпуск електроенергії на 6%.