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Цієї зими теплова генерація працювала більше для підтримки енергосистеми під час дефіциту – DiXi Group

Дарія Демяник
glavcom.ua
Цієї зими теплова генерація працювала більше для підтримки енергосистеми під час дефіциту – DiXi Group
Цієї зими майже не було відключень електроенергії
фото: depositphotos.com

Лапенко зазначила, що відносно тепла погода дала змогу пройти зиму стабільно

Під час цього опалювального сезону теплові електростанції та теплоелектроцентралі працювали більше годин, щоб допомогти енергосистемі під час дефіциту у ній. Про це заявила генеральна менеджерка з організації консультативних послуг у сфері безпеки та стійкості DiXi Group Олена Лапенко.

«Через значну потребу у регулюванні при дефіциті електроенергії у поточному ОЗП енергоблоки ТЕС/ТЕЦ сумарно працювали більше годин, ніж у попередніх періодах», – сказала вона.

Експертка додала, що це призвело до зменшення запасів вугілля, особливо у грудні-січні. Лапенко зазначила, що відносно тепла погода дала змогу пройти зиму стабільно, хоч взимку і був тривалий період низьких температур близько 15 градусів морозу. Вона додала, що цієї зими майже не було відключень електроенергії, а якщо вони й мали місце, то в основному через пошкодження, що були пов’язані з атаками або погодними умовами у грудні-січні.

«Попри втрату більше 17 ГВт встановленої потужності, за 2 роки повномасштабної війни цього сезону всі споживачі, як побутові, так і промислові, могли споживати необхідні обсяги електроенергії», – підкреслила Лапенко.

Раніше у НЕК «Укренерго» заявили, що цієї зими АЕС, ТЕС і ТЕЦ працювали на максимумі. За словами директора з управління ОЕС України, головного диспетчера компанії Віталія Зайченка, теплова та гідрогенерації доклали усіх зусиль для відновлення після обстрілів генеруючого обладнання, щоб українці мали достатньо електроенергії цієї зими.

Напередодні у ДТЕК заявили, що з початку 2024 року теплоелектростанції компанії наростили відпуск електроенергії на 6%.

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Теги: Укренерго українці вугілля енергетика електроенергія Україна

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