Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Гендиректор ДТЕК зустрівся з міністром енергетики США Райтом

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
google social img telegram social img facebook social img
Гендиректор ДТЕК зустрівся з міністром енергетики США Райтом
Тімченко зустрівся з міністром енергетики США Крісом Райтом та міністром енергетики Литви Зигімантасом Вайчунасом
фото: Maxim Timchenko/linkedin.com

«Моя велика надія – побачити останню молекулу російського газу, що надходить до Європи», – заявив Тімченко

Генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко зустрівся з міністром енергетики США Крісом Райтом, йдеться в його повідомленні в LinkedIn.

«Росія загрожує безпеці Європи не тільки через збройну агресію, але й через залежність континенту від російського газу. На зустрічах в Афінах цього тижня США та Європа спільно працюють над тим, щоб назавжди усунути цю загрозу», – сказав він.

Зокрема, Тімченко зустрівся з міністром енергетики США Крісом Райтом та міністром енергетики Литви Зигімантасом Вайчунасом.

«У перший день повномасштабного вторгнення у 2022 році ми розірвали зв'язки з електромережами Росії та Білорусі і більше не отримували від них жодного електрона. Моя велика надія на 2026 рік – побачити чітку мету щодо останньої молекули російського газу, що надходить до Європи», – заявив Тімченко.

Читайте також:

Теги: росія Європа ДТЕК

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Економіка

Гендиректор ДТЕК зустрівся з міністром енергетики США Райтом
Гендиректор ДТЕК зустрівся з міністром енергетики США Райтом
«Метінвест» формує власну систему реінтеграції ветеранів 
«Метінвест» формує власну систему реінтеграції ветеранів 
Суд Англії зобов’язав ексвласників ПриватБанку сплатити понад 3 млрд доларів у короткий термін
Суд Англії зобов’язав ексвласників ПриватБанку сплатити понад 3 млрд доларів у короткий термін
Підвищення вантажних тарифів «Укрзалізниці» це тупикова дорога для економіки – глава «Укрметалургпрому»
Підвищення вантажних тарифів «Укрзалізниці» це тупикова дорога для економіки – глава «Укрметалургпрому»
Українська гральна індустрія сплатила 14 млрд грн податків за 9 місяців
Українська гральна індустрія сплатила 14 млрд грн податків за 9 місяців
НБУ встановив новий курс валют на 10 листопада
НБУ встановив новий курс валют на 10 листопада

Новини

В Україні хмарно: погода на 10 листопада
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
Вчора, 06:01
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
8 листопада, 10:39
В Україні без опадів: погода на 8 листопада
8 листопада, 06:01
Відключення світла 7 листопада 2025 року: ДТЕК оновив графіки для деяких областей
7 листопада, 13:43
Польські медіа розкрили ім’я «опозиціонера», який шпигував для ФСБ
4 листопада, 16:11

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua