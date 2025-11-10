Гендиректор ДТЕК зустрівся з міністром енергетики США Райтом

«Моя велика надія – побачити останню молекулу російського газу, що надходить до Європи», – заявив Тімченко

Генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко зустрівся з міністром енергетики США Крісом Райтом, йдеться в його повідомленні в LinkedIn.

«Росія загрожує безпеці Європи не тільки через збройну агресію, але й через залежність континенту від російського газу. На зустрічах в Афінах цього тижня США та Європа спільно працюють над тим, щоб назавжди усунути цю загрозу», – сказав він.

Зокрема, Тімченко зустрівся з міністром енергетики США Крісом Райтом та міністром енергетики Литви Зигімантасом Вайчунасом.

«У перший день повномасштабного вторгнення у 2022 році ми розірвали зв'язки з електромережами Росії та Білорусі і більше не отримували від них жодного електрона. Моя велика надія на 2026 рік – побачити чітку мету щодо останньої молекули російського газу, що надходить до Європи», – заявив Тімченко.