НАБУ, яке отримає з бюджету 2,5 млрд, скаржиться на недофінансування

Наприкінці минулого року понад 44 млн грн НАБУ та САП передали Фонду Стерненка

На 2026 рік НАБУ потребує для роботи майже 2,9 млрд грн, проте отримає менше. Про це повідомили в самому Бюро у відповідь на запит порталу «Доступ до правди».

«Фактична потреба в коштах загального фонду державного бюджету, заявлена Національним бюро у формі 4 до бюджетного запиту на 2026 рік за КПКВК 6321010 «Забезпечення діяльності Національного антикорупційного бюро України», складає 2 883 208,4 тис. грн. При цьому граничний обсяг видатків на 2026 рік, доведений Міністерством фінансів України Національному бюро, становить 2 546 565,4 тис. грн (88,3 % від потреби)», – йдеться у відповіді.

Між тим на роботу НАБУ держава витрачає удвічі більше, аніж у межах проваджень органу Бюро повертає бюджету країни як компенсацію завданих корупціогенними злочинами збитків.

Зокрема, в той час як у 2024 році фінансування НАБУ сягнуло 1,88 млрд грн, повернути в казну детективам вдалося менше половини.

«Протягом 2024 року ця сума (відшкодувань) становила: – за перше півріччя – 209,302 млн грн; – за друге півріччя – 614,057 млн грн», – пише «Главком» із посиланням на звітність НАБУ.

Упродовж першого півріччя 2025 року наявні відшкодування становили 685,252 млн грн, додали в Бюро.

Загалом за останні шість років витрати на Національне антикорупційне бюро жодного разу не знижувалися, а лише зростали.

Так, у 2020 році на НАБУ виділили 0,92 млрд грн, у 2021 році – 1,07 млрд грн (+16,3 %).

У 2022 році, попри початок повномасштабної війни, витрати на НАБУ збільшили на 15 % – до 1,23 млрд грн. У 2023 році на Антикорупційне бюро виділили 1,26 млрд грн (+2,4 %), у 2024 році – 1,88 млрд грн (+49,2 %), у 2025 році – 2,18 млрд грн.

Водночас заробітні плати в НАБУ і САП є найвищими серед усіх правоохоронних органів держави. На місяць вони становлять від 70 до 250 тис. грн.

Оклад директора НАБУ Сергія Кривоноса, наприклад, становить понад 180 тис. грн на місяць. Його заступників – приблизно 145 тис. грн. Керівників підрозділів – понад 100 тис. грн. Рядових детективів – у середньому 70 тис. грн.

Нагадаємо, наприкінці минулого року понад 44 млн грн НАБУ та САП передали Фонду Стерненка. Це кошти від угод зі слідством у корупційних провадженнях, які мали б іти в державний бюджет як компенсація завданих корупціонерами збитків.