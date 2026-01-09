Головна Гроші Економіка
Україна надала право на розробку літієвого родовищ: cеред інвесторів друг Трампа

Україна дозволила видобуток літію
Мова йде про родовище «Добрий» у Кіровоградській області

8 січня українська урядова комісія погодила рішення передачу права на видобування великого державного родовища літію групі інвесторів, серед яких є мільярдер, друг президента США Дональда Трампа. Про це 8 січня повідомила газета New York Times.

Хоч угоду ще має офіційно затвердити Кабінет Міністрів України, джерела повідомляють, що вона вже фактично укладена.

Серед інвесторів – мільярдер Рональд Лаудер, який знайомий із Трампом ще з коледжу, та компанія «TechMet», частково належить інвестиційному агентству уряду США, створеному за першого терміну Трампа.

Двоє членів комісії заявили, що інвестори випередили конкурентів, виконуючи більшість критеріїв тендеру, без жодних попередніх домовленостей про переможців.

«Проте, розвиваючи зв'язки з інвесторами, пов'язаними з Трампом і його адміністрацією, Київ займає вигідну позицію щодо американського лідера, оскільки прагне отримати його підтримку в мирних переговорах із Росією, спираючись на його бізнес-орієнтований підхід», – йдеться у статті.

Консорціум отримав право на розробку одного з найбільших літієвих родовищ України – «Добра» в Кіровоградській області. Видобуток відбуватиметься на умовах контракту про розподіл продукції: інвестори отримують літій, а частина продукції передається українському уряду.

Залишається незрозумілим, скільки Лаудер і TechMet зобов'язалися інвестувати в розроблення родовища літію, пише джерело.

У тендері встановили мінімальний обсяг інвестицій у розмірі $179 млн, але член комісії розповів ЗМІ, що зобов'язання консорціуму були значно вищими.

Однак для того, щоб інвестиції перетворилися на реальне видобування і прибуток, знадобляться роки, зазначає газета. Консорціум має спочатку провести геологічну розвідку, щоб визначити справжню цінність надр родовища, а потім профінансувати обладнання й інфраструктуру, потрібні для видобування.

Експерти галузі кажуть, що зазвичай потрібно приблизно 15 років, щоб перейти від відкриття родовища до видобування – строк, який, як повідомляє джерело, перевищує поточний строк повноважень Трампа.

Нагадаємо, золото – один із металів в Україні, який може зацікавити інвесторів. Зокрема, в країні є кілька перспективних золоторудних родовищ, серед яких виділяється Сауляк у Закарпатті. Про це професор, доктор геологічних наук, завідувач кафедри геології родовищ корисних копалин Інституту геології КНУ ім. Тараса Шевченка Володимир Михайлов розповів в інтерв'ю «Главкому».

США Україна Кіровоградщина родовище

