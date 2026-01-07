Головна Гроші Економіка
Міжнародні резерви України за рік зросли на понад 30%

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Міжнародні резерви України за рік зросли на понад 30%
Минулого місяця міжнародні резерви нашої держави зросли на 4,6%
фото: glavcom.ua

Торік Україна отримала рекордну фінансову підтримку за час повномасштабної війни

Упродовж 2025 року міжнародні резерви зросли на понад 30% до $57,3 млрд. Це найвищий показник за всю історію незалежної України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національний банк.

Зазначається, що у грудні міжнародні резерви зросли на 4,6%. Такій динаміці сприяли надходження від міжнародних партнерів, що перевищили чистий продаж валюти Національним банком та боргові виплати країни в іноземній валюті.

Як повідомив регулятор, минулого року Україна отримала найбільшу світову фінансову підтримку за часів повномасштабної війни – $52,4 млрд, відповідно до балансових даних.

Найбільша фінансова допомога надійшла:

  • від Європейського Союзу – $32,7 млрд;
  • через рахунки Світового банку – $13,2 млрд;
  • від Канади – $3,4 млрд;
  • від МВФ – $900 млн;
  • від Банку розвитку Ради Європи – $200 млн.

Також Україна отримала $2,0 млрд відповідно до угоди між Україною та Великобританією в межах ERA. Ці кошти не були зараховані до міжнародних резервів України у зв’язку з їх обмеженим призначенням до використання.

Крім того, у 2025 році країна отримала понад $3,3 млрд завдяки розміщенню валютних ОВДП (Облігації внутрішніх державних позик). Це разом із міжнародною допомогою дало змогу:

  • компенсувати виплати країни за обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті ($6,8 млрд) та виплати Міжнародному валютному фонду ($3,2 млрд);
  • компенсувати чисті інтервенції НБУ з продажу валюти ($36,2 млрд), що здійснювалися для компенсації структурного дефіциту на валютному ринку та
  • згладжування надмірних курсових коливань в умовах керованої гнучкості обмінного курсу;
  • наростити міжнародні резерви до історично рекордного рівня, що є достатнім, щоб і надалі підтримувати курсову стійкість.

Раніше повідомлялося, що у листопаді 2025 року міжнародні резерви України становили $49 516,3 млн, що стало найвищим показником за всю історію незалежної України.

До слова, Національний банк пом’якшив валютні обмеження. Водночас зміни не матимуть суттєвого впливу на курсову динаміку й рівень міжнародних резервів.

