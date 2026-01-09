«Укрзалізниця» у 2025 році перевезла на 27% менше зернових: названо причину

«Укрзалізниця» втрачає вантажну базу: причини – руйнування шляхів та ріст тарифів

За підсумками 2025 року «Укрзалізниця» перевезла 28,86 млн тонн зернових вантажів – це на 27,3%, або 10,85 млн тонн менше, ніж у 2024 році. Це найнижчий показник залізничних перевезень зерна за останні десять років, каже заступник директора департаменту комерційної роботи компанії Валерій Ткачов.

За його словами, різке падіння обсягів частково пояснюється завищеною порівняльною базою 2024 року, адже тоді «Укрзалізниця» перевозила значні обсяги зерна врожаю 2023 року після відкриття морського коридору.

Найбільше скорочення перевезень зерна зафіксовано в експортному сегменті – до 25,48 млн тонн, що на 25% менше, ніж роком раніше. Внутрішні перевезення впали на 43%, до 3 млн тонн. Водночас імпортні та транзитні перевезення залишаються незначними і не компенсують втрат вантажної бази.

Серед додаткових причин падіння перевезень у компанії називають негативну цінову динаміку на українське зерно наприкінці 2025 року та зростання конкуренції. Окремим фактором стали логістичні ускладнення в листопаді–грудні через удари по залізничній та портовій інфраструктурі.

Також фактором скорочення обсягів перевезень є тарифна політика монополії, вказують експерти: раніше член Наглядової ради «Укрзалізниці» Анатолій Амелін заявив, що підвищення вантажних тарифів на 20% призводить до майже пропорційного падіння вантажопотоку – на 19%. Про це свідчить внутрішнє дослідження компанії.

Таку позицію підтримав і генеральний директор Федерації роботодавців транспорту України Володимир Гусак: за його даними, підвищення тарифів «Укрзалізниці» ще у довоєнний період призвело до втрати близько 10% вантажів. В той самий час, перевезення автотранспортом виросли на ті ж 10%.

Як відомо, «Укрзалізниця» ініціює підвищення тарифів на вантажні перевезення на 40%. Але у Мінекономіки виступили проти: там заявили, що перш ніж підвищувати тарифи на вантажні перевезення, Укрзалізниця має оновити тарифний збірник, який не переглядався з 2009 року. «Просто загальне підвищення тарифів не дасть ефекту. Частина вантажів піде на дороги або просто зникне через зупинку підприємств», – заявив міністр економіки.