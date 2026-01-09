Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

ДТЕК везе з Хорватії обладнання для ремонту пошкоджених енергообʼєктів

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
google social img telegram social img facebook social img
ДТЕК везе з Хорватії обладнання для ремонту пошкоджених енергообʼєктів
Хорватія погодилася поставити ДТЕК критично важливе енергетичне обладнання
фото: dtek.com

Підтримка Хорватії безпосередньо сприяє зусиллям ДТЕК

Компанія ДТЕК постачає з Хорватії обладнання для відновлення і ремонту енергетичних обʼєктів, які були зруйновані чи пошкоджені внаслідок російських обстрілів. Про це йдеться в повідомленні ДТЕК. 

«Уряд Республіки Хорватія погодився поставити ДТЕК критично важливе енергетичне обладнання з виведених з експлуатації електростанцій, щоб допомогти відремонтувати енергетичні об'єкти, пошкоджені в результаті понад 220 російських атак», – йдеться в ньому.

Зазначається, що Хорватія є однією з небагатьох країн, яка може надати Україні обладнання, яке буде сумісне з енергосистемою України.

«ДТЕК висловлює глибоку вдячність Республіці Хорватія за постачання життєво важливого енергетичного обладнання в Україну в такий критичний момент цієї зими. У той час, коли Росія посилює атаки на цивільну інфраструктуру, а температура опускається до мінус 20 градусів, підтримка Хорватії безпосередньо сприяє зусиллям ДТЕК з відновлення електропостачання для мільйонів людей», – наголосив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко.

Раніше повідомлялося, що ДТЕК Ріната Ахметова шукає обладнання для відновлення теплових електростанцій по всій Європі.

Читайте також:

Теги: Хорватія ДТЕК енергетика електроенергія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сонячна батарея HelioSkin
Вчені створили гнучкий пристрій, який може замінити сонячні панелі (фото)
5 сiчня, 12:00
Місто опинилося без світла внаслідок російського обстрілу
У Вишгороді повністю відновлено електропостачання
31 грудня, 2025, 07:31
При масованих обстрілах Україна витримає зимовий період без масштабних блекаутів
Заступник міністра розповів, наскільки близька енергосистема України до критичної межі
24 грудня, 2025, 04:58
У результаті ударів по енергосистемі в Україні діють обмеження електроспоживання
Удар по енергетиці та ситуація із пальним. Міненерго пояснило, чи варто панікувати українцям
22 грудня, 2025, 11:18
Проєкт присвячений всім українським енергетикам
Honey, «Завертайло» та ДТЕК встановили арт-обʼєкт «Ялинка Світла» біля Софійської площі
20 грудня, 2025, 15:35
Пожежа на підстанції у Одеській області через атаку
Наймасштабніша атака на енергетику Одещини: регіон без світла, звʼязку та інтернету
13 грудня, 2025, 08:56
Колісник зробив заяву про ситуацію в енергосистемі України 10 грудня 2025 року
У низці регіонів ситуація зі світлом поступово покращується – Міненерго
10 грудня, 2025, 12:08
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Київ: графіки відключення світла 10 грудня 2025 року
9 грудня, 2025, 20:45
З переліку буде виключено обʼєкти, які не мають критичного значення для функціонування регіонів
Уряд доручив скоротити перелік обʼєктів критичної інфраструктури та споживання світла
9 грудня, 2025, 19:21

Економіка

ДТЕК везе з Хорватії обладнання для ремонту пошкоджених енергообʼєктів
ДТЕК везе з Хорватії обладнання для ремонту пошкоджених енергообʼєктів
Україна надала право на розробку літієвого родовищ: cеред інвесторів друг Трампа
Україна надала право на розробку літієвого родовищ: cеред інвесторів друг Трампа
«Укрзалізниця» у 2025 році перевезла на 27% менше зернових: названо причину
«Укрзалізниця» у 2025 році перевезла на 27% менше зернових: названо причину
НАБУ, яке отримає з бюджету 2,5 млрд, скаржиться на недофінансування
НАБУ, яке отримає з бюджету 2,5 млрд, скаржиться на недофінансування
Міжнародні резерви України за рік зросли на понад 30%
Міжнародні резерви України за рік зросли на понад 30%
Скільки держава витрачає на НАБУ і скільки отримує від Бюро: підсумки 2025 року
Скільки держава витрачає на НАБУ і скільки отримує від Бюро: підсумки 2025 року

Новини

В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 9 січня
Сьогодні, 05:59
Скандал з італійцем Рокко. Держприкордонслужба заборонила іноземцю в’їзд в Україну
6 сiчня, 17:30
Привітання з Водохрещем: у прозі, віршах та яскравих листівках
6 сiчня, 07:00
В Україні хмарно: погода на 6 січня
6 сiчня, 05:59
Водохреще 2026: дата, історія свята, традиції, прикмети та заборони
5 сiчня, 23:00
Водохресний святвечір: прикмети та заборони
5 сiчня, 20:41

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua