Скандал з італійцем Рокко. Держприкордонслужба заборонила іноземцю в’їзд в Україну

53-річному громадянину Італії обмежено вʼїзд в Україну терміном на три роки

53-річному італійцю, який заявляв, що поважає російського диктатора Володимира Путіна, а Україна – «погана країна», відмовлено у в'їзді в Україну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державну прикордонну службу.

Як повідомила пресслужба, коли громадянин Італії прибув в пункт пропуску інспектори Державної прикордонної служби провели всі необхідні заходи прикордонного контролю з залученням інших служб. Унаслідок перевірки іноземцю було відмовлено в перетині кордону та заборона в’їзду в Україну на три роки.

«Фактично він має проросійські погляди, виправдовує збройну агресію РФ проти України. Через порушення норм українського законодавства він і отримав відповідні рішення на кордоні. В’їхати в Україну він намагався автобусом через пункт пропуску «Чоп», – йдеться в повідомленні.

Раніше у мережі активно обговорювали інцидент, який стався в автобусі, що прямував з Італії до України. Один з пасажирів заявив, що поважає російського диктатора, а очільник України Володимир Зеленський нібито поганий президент.

Варто зазначити, що італієць, який їхав до своєї партнерки в Білу Церкву, був одягнений в український національний одяг. Його супутниця, за словами свідків, поділяла погляди чоловіка.

Допис Дар’ї Мельниченко з описом події набрав понад мільйон переглядів і викликав бурхливу реакцію користувачів. Дівчина вирішила діяти миттєво. Вона заявила, що такі люди не мають права перетинати український кордон під час війни, і попередила, що повідомить про іноземця відповідним службам.