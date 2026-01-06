Головна Гроші Економіка
Скільки держава витрачає на НАБУ і скільки отримує від Бюро: підсумки 2025 року

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
Скільки держава витрачає на НАБУ і скільки отримує від Бюро: підсумки 2025 року
Загалом за 10 років витрати на Бюро коштували Україні понад 10,6 млрд грн
фото: depositphotos.com

Витрати на Бюро за рік вдвічі перевищили суму коштів, які цей орган повернув державі

У 2026 році витрати на всі антикорупційні органи знову зростуть. Найбільше коштів із державного бюджету, як і попередні роки, отримає Національне антикорупційне бюро. Збільшення видатків пов'язане в першу чергу з розширенням штату Бюро. 

За останні шість років витрати на Національне антикорупційне бюро жодного разу не знижувалися. Загалом за 10 років витрати на Бюро коштували Україні понад 10,6 млрд грн. 

Так у 2020 році на НАБУ виділили 0,92 млрд гривень, у 2021 році – 1,07 млрд (+16,3%). У 2022 році, незважаючи на початок повномасштабної війни, витрати на НАБУ збільшили на 15% – до 1,23 млрд гривень. У 2023 році на Антикорупційне бюро виділили 1,26 млрд гривень (+2,4%), 2024 – 1,88 млрд (+49,2%), 2025 - 2,18 млрд грн. Цьогоріч витрати на НАБУ зростуть до 2,54 млрд грн. І основна частина збільшеного бюджету НАБУ буде спрямована на оплату праці персоналу.

Наразі, відповідно до відкритих даних заробітні плати в Бюро коливаються від 70 до 250 тис. грн. Оклад Директора НАБУ Сергія Кривоноса складає понад 180 тис. грн на місяць. Його заступників – приблизно 145 тис. грн. Керівників підрозділів – понад 100 тис. грн. Рядових детективів – у середньому 70 тис. грн.

Окрім України активну участь у фінансуванні окремих потреб і проєктів НАБУ беруть уряди іноземних держав. Наприклад, у 2025 році НАБУ декларує майже 40 млн грн фактично отриманої міжнародної технічної допомоги від США та ЄС. Ці кошти у Бюро переважно витратили на канцтовари, обладнання та комп'ютерну техніку. 

Водночас, суми відшкодування збитків і шкоди, які завдані державі, в межах кримінальних проваджень НАБУ, значно поступаються витраченим із бюджету на утримання бюро. Зокрема, в той час, як у 2024 році фінансування НАБУ сягнуло 1,88 млрд, повернути в казну детективам вдалося менше половини: 

«Протягом 2024 року ця сума (відшкодувань) становила: – за перше півріччя – 209,302 млн грн; – за друге півріччя – 614,057 млн грн», – повідомили в НАБУ порталу «Доступ до правди». 

Упродовж першого півріччя 2025 року наявні відшкодування на суму 685,252 млн грн, додали в Бюро. 

Нагадаємо, за даними дослідження, проведеного міжнародною дослідницькою компанією Ipsos, 81% громадян України вважають, що з усіх чинників, корупція має найбільш руйнівний вплив на Україну. Навіть російські обстріли громадяни поставили на друге місце. 

За соціологічними даними Центру соціальних та маркетингових досліджень «CОЦИС», 44,2% опитаних українців заявляють про дуже високий рівень корупції у державі. Ще 38,4% відзначають рівень корупції як «високий», а 13,2% – як «середній». 

Згідно із дослідженням КМІС, 71% громадян України вважають, що корупція зросла з початку війни. 

Теги: держава фінансування корупція в Україні Бюро економічної безпеки України

