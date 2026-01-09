В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 9 січня

На дорогах України, крім південного сходу, ожеледиця

Сьогодні, 9 січня, в Україні хмарно, очікується сніг. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

У західних областях вночі помірний, вдень невеликий сніг, зниження температури вночі та вдень до 10-15° морозу. На південному сході країни вночі помірний, місцями значний дощ з мокрим снігом, вдень невеликі опади, температура вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла. На решті території помірний, вночі у північній частині значний сніг; зниження температури вночі та вдень до 4-9° морозу. На дорогах країни, крім південного сходу, ожеледиця. Вітер переважно західний, 7-12 м/с, в Україні, крім Закарпаття, сходу та південного сходу, пориви 15-20 м/с, хуртовини.

Прогноз погоди на 9 січня Укргідрометцентр

У п'ятницю, 9 січня, у Києві хмарно. Вночі та вранці значний, вдень помірний сніг. На дорогах ожеледиця Вітер західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с, хуртовина. По області зниження температури вночі та вдень до 4-9° морозу, у Києві зниження температури вночі та вдень до 5-7° морозу.

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища по території Київщини та Києва – I рівень небезпечності, жовтий. Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та порушення руху транспорту на дорогах і вулицях.

Як відомо, цього тижня в Україні пануватиме справжня зима. Очікується значне зниження температури, особливо у нічні години, та посилення опадів у вигляді снігу. Найхолоднішими стануть дні після Водохреща.