Головна Новини
search button user button menu button

В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 9 січня

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 9 січня
У Києві хмарно
фото: glavcom.ua

На дорогах України, крім південного сходу, ожеледиця

Сьогодні, 9 січня, в Україні хмарно, очікується сніг. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

У західних областях вночі помірний, вдень невеликий сніг, зниження температури вночі та вдень до 10-15° морозу. На південному сході країни вночі помірний, місцями значний дощ з мокрим снігом, вдень невеликі опади, температура вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла. На решті території помірний, вночі у північній частині значний сніг; зниження температури вночі та вдень до 4-9° морозу. На дорогах країни, крім південного сходу, ожеледиця. Вітер переважно західний, 7-12 м/с, в Україні, крім Закарпаття, сходу та південного сходу, пориви 15-20 м/с, хуртовини.

Прогноз погоди на 9 січня
Прогноз погоди на 9 січня
Укргідрометцентр

У п'ятницю, 9 січня, у Києві хмарно. Вночі та вранці значний, вдень помірний сніг. На дорогах ожеледиця Вітер західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с, хуртовина. По області зниження температури вночі та вдень до 4-9° морозу, у Києві зниження температури вночі та вдень до 5-7° морозу.

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища по території Київщини та Києва – I рівень небезпечності, жовтий. Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та порушення руху транспорту на дорогах і вулицях.

Як відомо, цього тижня в Україні пануватиме справжня зима. Очікується значне зниження температури, особливо у нічні години, та посилення опадів у вигляді снігу. Найхолоднішими стануть дні після Водохреща. 

Читайте також:

Теги: погода вітер Укргідрометцентр прогноз погоди

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Києві туман
В Україні хмарно: погода на 20 грудня
20 грудня, 2025, 05:59
У Києві хмарно
В Україні хмарно: погода на 26 грудня
26 грудня, 2025, 05:59
У Києві хмарно
В Україні хмарно: погода на 27 грудня
27 грудня, 2025, 05:59
У Києві хмарно, йтиме сніг
В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 28 грудня
28 грудня, 2025, 06:01
У Києві хмарно, сніжитиме
В Україні хмарно: погода на 29 грудня
29 грудня, 2025, 05:59
Українців чекає суттєве похолодання напередодні та у перші дні нового року
Синоптикиня Діденко розповіла, якою буде погода на Новий рік
30 грудня, 2025, 04:43
У Києві хмарно
В Україні хмарно: погода на 5 січня 2026
5 сiчня, 05:59
В Україні спостерігається ускладнення погодних умов
Україну накрив снігопад: названо найнебезпечніші траси для руху
Вчора, 18:15
У більшості областей України спостерігаються несприятливі погодні умови
Негода в Україні: уряд рекомендував перевести навчання на дистанційне
Вчора, 20:41

Новини

В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 9 січня
Сьогодні, 05:59
Скандал з італійцем Рокко. Держприкордонслужба заборонила іноземцю в’їзд в Україну
6 сiчня, 17:30
Привітання з Водохрещем: у прозі, віршах та яскравих листівках
6 сiчня, 07:00
В Україні хмарно: погода на 6 січня
6 сiчня, 05:59
Водохреще 2026: дата, історія свята, традиції, прикмети та заборони
5 сiчня, 23:00
Водохресний святвечір: прикмети та заборони
5 сiчня, 20:41

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua