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Гетманцев розповів про те, скільки Україна втратила через тіньовий ринок тютюну

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Гетманцев розповів про те, скільки Україна втратила через тіньовий ринок тютюну

«22 мільярди гривень. Саме стільки втратила держава минулого року через тіньовий тютюновий ринок»

Минулого року держава втратила 22 мільярди гривень через існування нелегального тютюнового ринку. Про це у своєму telegram-каналі розповів нардеп, голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

«22 мільярди гривень. Саме стільки втратила держава минулого року через тіньовий тютюновий ринок. Попри те, що тютюнова тінь за 2024 рік була зменшена вдвічі. Цього року, на жаль, бачимо негативну тенденцію по першому кварталу, і втрати держави від тютюнових тіньовиків за прогнозами фахівців можуть сягнути 25 мільярдів гривень», – пише Гетманцев.

Він додав, що читає про книгу де йдеться про «здавалось би незначні дії, маленькі зміни, які накопичуються і призводять до змін незворотних».

«Про книгу розповім якось пізніше, але зараз ось про що. Ви можете про це не задумуватись, а можете свідомо переконувати себе, що це дрібниці, коли допомагаєте тіньовикам збагачуватися за рахунок держави. Наприклад, купуючи пачку цигарок у кіоску без чека, а можливо й без акцизної марки. Так ви стаєте черговою ланкою в харчовому ланцюжку величезного тіньового тютюнового ринку», – пише Гетманцев.

 За його словами, нелегальне вирощування тютюну, нелегальне виробництво цигарок, контрабанда тютюнових виробів, безакцизна торгівля – це лише кілька схем, які живлять тіньову сферу. 

У новому ролику на YouTube про нелегальний ринок тютюну голова фінансового комітету Ради пояснює, чому тінь «є харчовою базою корупції, а корупція – м’язами тіні». 

У відео Гетманцев розповідає про тіньовий ринок тютюну:

  • Як працюють тютюнові оборудки
  • На які хитрощі йдуть ділки
  • Як протидіяти тютюновим тіньовикам

«Ми не маємо права відступати перед цим внутрішнім ворогом, що обкрадає державу, обкрадає армію, яка нас захищає», – підсумував Гетманцев.

Теги: контрабанда корупція в Україні торгівля ринок Данило Гетманцев

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